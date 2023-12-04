TÜRK-İŞ'ten asgari açıklama!

TÜRK-İŞ'ten asgari ücret zammı ile ilgili açıklama geldi. TÜRK-İş 'Asgari ücret teklifi netleşti' haberlerini yalanladı.ANKARA (İGFA) - TÜRK-İŞ, asgari ücret teklifini netleştirdikleri yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Ergün Atalay'ın asgari ücret konusunda bir televizyon kanalına verdiği röportajda, muhabirin açlık sınırı ile ilgili sorusuna, "Açlık sınırından bir pazarlık olmaz. Onu konuşmanın bir anlamı yok." karşılığını verdiği belirtildi.

Bu yöndeki ifadelerin, basın yayın organlarında çeşitli başlıklarla servis edildiğinin aktarıldığı açıklamada, "TÜRK-İŞ'in 2024 yılı asgari ücret ile ilgili taban fiyatı belli oldu ve TÜRK-İŞ'in asgari ücret teklifi netleşti, şeklinde çıkan haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Komisyon toplantılarının ardından masada bulunan komisyon üyeleri bu kararı verecektir." dedi.

Haber Global'ın aktardığı habere göre"TÜRK-İŞ Genel Kurulu’nda Genel Başkan Ergün Atalay, Asgari Ücret ile ilgili özel bir televizyon kanalına verdiği röportajında muhabirin Açlık Sınırı ile ilgili sorusu üzerine de, “Açlık sınırından bir pazarlık olmaz. Onu konuşmanın bir anlamı yok.” ifadelerini kullanmıştır. Bu açıklamanın üzerine kamuoyunda, ‘TÜRK-İŞ’in 2024 yılı Asgari Ücret ile ilgili taban fiyatı belli oldu’ ya da ‘TÜRK-İŞ’in Asgari Ücret teklifi netleşti’ şeklinde çıkan haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Komisyon toplantılarının ardından masada bulunan komisyon üyeleri bu kararı verecektir. Kamuoyuna duyurulur" ifadeleri yer aldı