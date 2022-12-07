TÜRK-İŞ: Ne imza atarız, ne de o masaya otururuz!

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde düzenlenen Başkanlar Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.ANKARA (İGFA) - TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplantısı sonrasında Genel Başkan Ergün Atalay, Türkiye’de çalışanların yaklaşık 8 milyonunun asgari ücretle geçindiğini belirterek, “Bununla övünmek mümkün değil. Asgari ücret, geçim ücreti oldu, çalışanları bu sarmaldan çıkartmak lazım.” dedi.

TÜRK-İŞ’in asgari ücret konusundaki tavrının net olduğunu vurgulayan Atalay, “Benim söylediğim net, arkadaşlarımın söylediği net. Açlık sınırı ortada. Biz masaya 5 bin 500 lira ile oturmayacağız, açlık sınırı olan rakamla oturacağız. Onun üzerinde işveren ve hükümet ne rakam getirecek görelim. Bu rakam kamuoyunun ve bizim katıldığımız bir rakam olursa mahsuru yok. Ama katılmadığımız bir rakam olursa o masada olmayız, bunu da imzalamayız.” dedi.

“İŞÇİNİN MEMNUN OLMAYACAĞI BİR RAKAMA NE İMZA ATARIZ NE DE O MASAYA OTURURUZ”

Asgari ücretle ilgili kamuoyunda dile getirilen rakamlara da değinen Atalay, “Bizim dışımızda herkesin bir açıklaması var. Burada açıklaması gereken biziz. Onlar da kanaatini söylüyor, onlara da saygı duyuyorum. Onlar daha iyi bir noktaya gelmesi için söylüyorlar ama söylemek kolay, söylediğini yerine getirmek lazım. TÜRK-İŞ bugüne kadar ne söylediyse ona yakın, ona uygun asgari ücret ve sözleşme imzalamıştır. Açlık sınırı olan 7 bin 785 lira bizim elimizdeki veri. Bu rakam bizim araştırmamızın sonucu. Bu konuyu en iyi bilen kurumların başında TÜRK-İŞ var. Çünkü 40 senedir biz o masadayız, bu görüşmeleri biz yapıyoruz. Şimdi Komisyon 2’de toplantıya girecek. Komisyon, asgari ücreti, asgari ücret 5 bin 500 lirayla ilgili konuşmayacak. Komisyon’umuz, asgari ücreti, 7 bin 785 lira açlık sınırından başlayacak, onun üstüne nereye çıkabiliyorsak çıkmaya çalışacak. Kamuoyunun kafasına yatmayan, uygun olmayan, asgari ücretlinin memnun olmadığı hiçbir şeyin altına imza atmadık, yine aynısını noksansız yaparız.” ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Komisyonu'nun adil bir komisyon olmadığını vurgulayan Atalay, "Yüksek Hakem Kurulu, adil bir komisyon değil. Bunlar, bize 12 Eylül’den kalan sıkıntılı konular. Komisyon 15 kişiden oluşuyor, biz 5 kişiyiz. Yani biz olsak da olmasak da işveren ile hükümet oturduğu zaman; bugüne kadar bunu 34 kere uygulamışlar, geçirmişler. Öyle bir imkan olsa da adil bir komisyon olsa, o komisyon içinde de tamamı asgari ücretli olsa… Bundan evvel 5 dönem, asgari ücretli bir bayanı, engelliyi bu masaya oturtturduk. O zaman asgari ücretli gündemde değildi. Bugün öyle ülkenin gündeminde ki 5 aydır herkes konuşuyor" diye konuştu.

“GELİR VERGİSİ DÜZENLEMESİ ASGARİ ÜCRET VE KAMU SÖZLEŞMESİNDEN DAHA ÖNEMLİ”

Asgari ücretle ilgili 7 bin 785 lira olan açlık sınırının yanında, yüzde 138 olan gıda enflasyonunu da gündeme getirdiklerini anımsatan Atalay, vergi dilimi sorunuyla da ilgili devletin düzenleme yapması gerektiğini belirtti. Atalay, Gelir Vergisi düzenlemesinin asgari ücretten ve kamu sözleşmesinden daha önemli olduğunu öne sürdü.