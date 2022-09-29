Türk Eğitim-Sen üyeleri Düzce'den seslendi

Türk Eğitim-Sen Düzce Şube Başkanlığı, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ders yılı dolayısıyla eğitim öğretim yılının yeni olmasına rağmen, sorunların eski olduğuna dikkati çekerek, eğitim çalışanının taleplerinin kulak ardı edilmesini gündeme getirdi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Türk Eğitim-Sen Düzce Şube Başkanı Hasan Yeşilyurt, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Başkan Yeşilyurt, ekonomik sıkıntılarla boğuşan öğretmenlerin başta kariyer basamakları sınavlarının iptali olmak üzere; promosyonların güncellenmesi, eğitim öğretim ödeneğinin bir maaş tutarına yükseltilmesi ve tüm eğitim çalışanlarına verilmesi, sözleşmeli istihdam modelinin kaldırılması, memur ve şeflerimizin 3600 ek gösterge kapsamına alınması, şube müdürlerimizin kariyer basamaklarından yararlandırılması ve nakil talepleri gibi pek çok talepleri olduğunu dile getirdi.

Meslek Kanunu'nun beklenti ve talepleri karşılamadığını öne süren Başkan Yeşilyurt, "Bizleri hayal kırıklığına uğratmıştır. İçerisinde eğitim çalışanına yönelik yapılan şiddete karşı yaptırımın yer almadığı ve eğitim çalışanlarının tamamına yönelik özlük haklarını kapsamayan bir kanunu yetersiz buluyoruz. Özellikle kanunla getirilen sınav şartı yıllardır karşı durduğumuz bir konudur. Türk Eğitim-Sen olarak 16 yıl önce kariyer basamaklarında getirilen sınava nasıl karşıysak bugün de aynı noktadayız. En son 8 Aralık 2021'de yine burada bu konu hakkında basın açıklaması yaptık ve yine sınava karşı olduğumuzu bir kez daha belirttik" dedi.

Öğretmenliğin yüz yüze aktarım yapma sanatı olduğunu ifade eden Yeşilyurt, Bakanlıktan taleplerinin sınavsız olarak 10 yılını dolduran her öğretmene uzman öğretmen, 20 yılını dolduran her öğretmene baş öğretmen unvanı verilmesi olduğunu belirterek, "16 sene önce düşülen bu hataya aradan onca yıl geçmesine rağmen adeta bile bile lades denilemez. Öğretmen kariyer planlaması sınavla değil, tecrübeyle olmalıdır. Bu konuda Türk Eğitim Sen kararlıdır. 1 Ekim'de meclisimizin açılmasıyla birlikte meslek kanununun yeniden değerlendirmesi için gerekli girişimlere kararlılıkla devam edilecektir" diye konuştu.

Öte yandan Türk Eğitim-Sen üyeleri banka promosyonlarında yaşanan gelişmelere de dikkati çekti.

Bankalarla yapılan promosyon anlaşmaları ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon rakamlarının gerisinde kaldığını belirten Düzce Şube Başkanı Hasan Yeşilyurt, açıklamasında, "Temmuz ayında ülkemiz genelinde maaşlarda yapılan enflasyon oranında ki iyileştirmeler, bankaların öngörülenden daha yüksek bir kazanç elde etmesini sağlamıştır. Bu nedenlerin yanı sıra diğer illerde yapılan anlaşmalar, personel sayısı ve promosyon miktarları göz önüne alındığında; ilimizde yapılan promosyon anlaşması çok düşük kalmaktadır. Bu sebeple yapılan promosyon anlaşmalarının yeniden revize edilerek, aradaki farkın tüm personellere ödenmesini talep ediyoruz. Aynı şekilde "Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneği" hususunda da beklentilerimiz söz konusudur" ifadelerini kullandı.