Türk Eğitim-Sen: Memurun şerefine yakışır artış acilen yapılmalı

Türk Eğitim-Sen Kahramanmaraş 1 Nolu Şube Başkanı Ziya Yenipınar il ve ilçelerden teşkilatlarıyla birlikte eğitim çalışanlarının sorunlarını dile getirmek amacıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanında miting düzenledi.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Türk Eğitim-Sen Kahramanmaraş 1 Nolu Şube Başkanı Ziya Yenipınar, Temmuz ayında yapılan artışın pul olduğunu, memur bütçesinin eksiye düştüğünü ve delik deşik olduğunu söyledi.

Başkan Yenipınar, düzenlenen mitingte, memur maaşlarında insanca yaşamaya yetecek, Türk Devletinin memurunun şerefine yakışır bir artışın acilen yapılması gerektiğini kaydetti.

"Geçinemiyoruz, yarı aç yarı tok yaşayıp hayatı idame noktasına geldik" diyen Başkan Yenipınar, "Başka şehirlerde çocuklarımızı üniversite okutamaz noktaya geldik. Bu sebeple ek zam yanında, enflasyon farkı aylık olarak maaşlara yansıtılmalı, vergi dilimi düzenlemiş acilen hayata geçirilmelidir. TV’lerde yayınlanan yalan yanlış maaş tabloları gerçeği yansıtmamakta Ocak ayında alınan maaşlar daha sonra vergi dilimi nedeni ile çok aşağı düşmektedir. Yoksulluk sınırının 22-23 bin, açlık sınırının 7-8 bin lira olduğu bir dönemde 9-10 bin lira maaşla eğitim çalışanları nasıl geçinsin? Bizi yoksunu yoksulu yapıp açılık sınırına getirdiniz. Bunun da baş sorumlusu her toplu sözleşmede kamu çalışanını topluca satan sözde yetkili sendikadır. İnsan onuruna yakışır bir yaşam için emeğimizin karşılığı olarak ek zam talep ediyoruz" diye konuştu.

Sözleşmeli eğitim çalışanlarının çok büyük sorun yaşadığının altını çizen Başkan Yenipınar, en önemli sorunlardan birisinin de sözleşmeli eğitim çalışanı sorunu olduğuna dikkati çekti.

Aile bütünlüğünün anayasal bin hak olduğunu belirten Yenipınar, "Acilen sözleşmelilere kadro verilmesini talep ediyoruz. Diyoruz ki Sözleşmeli Kölelik bitirilsin, ücretli öğretmenlik uygulamasından vazgeçilmeli, sözleşmeli öğretmenleriniz derhal kadroya alınmalı, ücretli öğretmene ihtiyaç duyulmayacak şekilde kadro tahsisi yapılmalıdır. Bir meslek düşünün ki aynı işi yapan, aynı sorumluluklara sahip ama birbirinden farklı ücretler kazanan, birbirinden farklı özlük haklara farklı istihdam şekillerine sahip çalışanlardan oluşsun. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Bu konuda sözleşmelilik bitsin aileler birleşsin, çocuklar anne ve babasına kavuşsun" diye konuştu.