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Türk Eğitim-Sen Manisa'dan seslendi: 24 Kasım’da önlük değil ikramiye istiyoruz

GÜNDEM 06.11.2023, 14:31
Türk Eğitim-Sen Manisa'dan seslendi: 24 Kasım’da önlük değil ikramiye istiyoruz

Türk Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Koray Özgürler, Şehzadeler PTT önünde basın açıklaması yaptı. Açıklama sonrası Manisa milletvekillerine öğretmenlerinin sorun ve sıkıntılarının yazılı olduğu bir mektup Ankara'ya gönderildi.MANİSA (İGFA) - Türk Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Koray Özgürler 24 Kasım’da Önlük Değil İkramiye İstediklerini  söyledi.

Başkan Koray Özgürler, her 24 Kasım’da heyecanlansalar da bir taraflarının buruk olduğunu belirterek, "Çünkü; öğretmenlerin başta sorumluluk mevkiinde bulunanlar olmak üzere toplumda hak ettiği itibarı görmediğini düşünüyor, toplumdaki saygınlıklarının artırılması noktasında yeterli çabanın gösterilmediğine şahit oluyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ederken, öğretmenlerin rol ve sorumluluklarına ilişkin beklentiler artmakta, buna karşın öğretmenlerin yıldan yıla büyüyen sorunlarına çare yeterince üretilememektedir. Eğitim sürecinin başat öğesi öğretmenlerimizin en büyük sorunlarından birisi ekonomik durumlarının yetersizliğidir" dedi. 

"Bugün sadece asgari ücretliler, dar ve sabit gelirliler değil, kamu çalışanları da ekonomik daralmışlıktan nasibini almıştır" diyen Özgürler, "4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 13 bin 334 TL, yoksulluk sınırı 43 bin 433 TL’ye ulaşmıştır. Yılsonu itibarıyla maaşlardaki erimenin yüzde 30-35 aralığında olması beklenmektedir. Buna karşın ülkemizde 9/1 derecedeki bir öğretmen aylık 22 bin 852 TL, 5/3 derecedeki bir öğretmen aylık 24 bin 319 TL, 1/4 derecedeki bir öğretmen aylık 25 bin 112 TL ücret almaktadır. Öğretmenler maaşları ile ancak iki Cumhuriyet Altını alabilmektedir. İşte tüm bu rakamlar eğitim çalışanlarının ekonomik çaresizlik içinde olduğunu göstermektedir. Bilindiği gibi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlerimize Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “beyaz önlük” hediye edileceği kamuoyuna açıklandı. Biz ise, eğitim çalışanlarının “öğrenci-veli şiddetine maruz kalma”, “liyakatsiz yönetici atamaları”, “tayin ve nakil başta olmak üzere özlük hakları”, “ekonomik çaresizlik”, “adaletsiz uygulamalar”, “mesleki imaj zedelenmesi”, “kariyer sınavı” gibi acil çözüm bekleyen önemli sorunları varken, kamuoyunun önlük gibi suni bir tartışma ile meşgul edilmesini doğru bulmadığımızı dile getirerek bir öneride bulunmuştuk; “24 Kasım’da Önlük Değil İkramiye İstiyoruz.” Bu kapsamda sendikamız; öğretmenlerin ekonomik durumlarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemelere gidilmesinin ilk adımı olarak her 24 Kasım tarihinde öğretmenleri motive etmek ve ekonomik bakımdan desteklemek adına bir maaş ikramiye verilmesini içeren Kanun Teklifi hazırladı. Milletvekillerine gönderdiğimiz mektubumuzda ekonomik sorunlarına bir nebze de olsa sembolik katkı sağlayacak olan bu Kanun Teklifine sahip çıkmalarını ve destek vermelerini bekliyoruz. Geleceğimizi yetiştiren eğitimcilerimizi mutlu, huzurlu ve motivasyonu yüksek kılmak devletimizin ve toplumumuzun en asli sorumluluklarındandır" diye konuştu.

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