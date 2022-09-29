Türk Eğitim-Sen'den YÖK'e 'promosyon' çağrısı

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi banka promosyon anlaşmalarının güncellenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’na ve YÖK’e yazı gönderdi.BURSA (İGFA) - 2022 öncesinde ödemesi yapılan promosyon ücretlerinin enflasyon oranı ve memur maaş artışları karşısında değer kaybetmesi, bu anlaşmaların ise uzun yıllar uygulanmaya devam edecek olması nedeniyle promosyon ücretlerinin güncellenmesi gerekliliğine dikkat çekilen yazıda, “MEB’e bağlı tüm il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ve üniversitelerimizin bankalarla yaptıkları promosyon anlaşmalarının revize edilmesi, güncel ekonomik gelişmeler ışığında promosyon ücretlerinin artırılmasına yönelik gerekli çalışmaları yapmaları yönünde uyarılması” talep edildi.

Türk Eğitim Sendikası Bursa Şubeleri 2 Nolu Şube Başkanı Fatih Gümüş ve 3 Nolu Şube Başkanı Ömer Işıkoğlu’ndan ortak bir açıklama geldi. Açıklamada; “Halk Bankası sözleşme bitimine kalan 18 ay için yapılan güncelleme teklifini ret etmiştir. İçinde bulunduğumuz ekonomik şartların gerçekliğine uymayan teklifleri tarafımıza da sunmuşlardır. Bu durumda Halk Bank ile sözleşme fesih edilerek yeni ihale süreci tüm bankalar ve tüm sendikalarında bulunacağı aynı şartlarla derhal başlatılmalıdır. Bankaların çekici promosyon vaatleri ile müşterilerinin artmasına ve bununla doğru orantılı olarak kar oranlarının yükselmesine rağmen, kamu çalışanlarının bundan faydalanamaması, promosyon kaybı yaşaması ne kadar adildir? Yeni sözleşmelerde eğitim çalışanlarının ekonomik olarak enflasyona yenilmeyeceği şartlar gözetilmelidir. Türk Eğitim Sendikaları Bursa Şubeleri olarak sürecin yakından takipçisi olacağız. Hakkımız olanı alana kadar mücadelemiz sürecektir.” ifadelerine yer verildi.