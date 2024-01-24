Son Dakika

Türk Dünyası Belediyeler Birliği İstanbul'da toplandı

GÜNDEM 24.01.2024, 15:37
Türk Dünyası Belediyeler Birliği İstanbul'da toplandı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, birliğin İstanbul’daki yönetim kurulu toplantısına katıldı.İSTANBUL (İGFA) - Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Birlik Başkanı ve  Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında İstanbul’da gerçekleştirildi.

Zeytinburnu Belediyesi’nin ev sahipliğinde Mozaik Müzesi’nde düzenlenen TDBB Yönetim Kurulu Toplantısı’nda konuşan Başkan Altay, Kırgızistan’da merkez üssü Kızıl-Su Uygur Sincan Özerk Bölgesi olan 7.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm Türk dünyası halklarına geçmiş olsun dileklerini iletirken TDBB olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Konuşmasında Gazze’deki şartların kötüleşmesinden duyduğu üzüntüyü paylaşan Başkan Altay, “Tüm dünyanın sessiz olduğu bu katliamın bir an önce sona ermesini temenni ediyoruz. Herkes sussa biz ifade etmeye devam edeceğiz. İsrail, zulmünü her geçen gün artırarak devam ettiriyor. Artık bir soykırıma dönen süreçte özellikle çocukların ve sivillerin hedef alındığı bir dönem yaşıyoruz. Ayrıca saldırılar sadece askeri saldırılar olarak kalmadı. Özellikle insani yardım faaliyetlerinin Gazze bölgesine girişine izin verilmiyor olması orada yaşayan özellikle çocukların, kadınların, sivillerin gıdaya ve suya erişimi konusunda çok ciddi sorunlar oluşturuyor. Bir an önce bu zulmün sona ermesini, harekatın durdurulması ve insani yardımların Gazze’ye ulaştırılması konusunda tüm dünyanın inisiyatif almasını temenni ediyoruz. Artık dünyadaki bütün uluslararası kurumların işlevini yitirdiği l, yeni bir dünya düzeninin kurulması gerekliliğini Gazze’de yaşananlar bir kez daha göstermiş oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadesiyle ‘adil bir dünya mümkün’ ve ‘dünya beşten büyüktür’ diye biz de burada Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak, 30 ülkeden 1.200 belediye adına Gazze’de yaşanan dramla ilgili bunları ifade ediyoruz. Kardeşlerimizin her zaman yanındayız. İnşallah bu zulüm bir an önce bitecek ve özellikle Gazze’nin yeniden imarı konusunda TDBB’nin tecrübesini aktarmaya, orada yaşayan insanların tekrar huzurlu ve rahat bir ortamda yaşamaları için inisiyatif almaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum” değerlendirmesini yaptı.

“PROTOKOLÜN ÜLKELERİMİZ VE YEREL YÖNETİMLERİMİZ İÇİN YENİ BİR SAYFA AÇMASINI TEMENNİ EDİYORUM”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak Özbekistan Cumhuriyeti Çalışma ve Yoksullukla Mücadele Bakanlığı Mahallabay Çalışma ve Girişimciliği Geliştirme Ajansı arasında bir iş birliği protokolü imzaladıklarını kaydeden Başkan Altay şöyle devam etti: “Özellikle Özbekistan ile son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız ve Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı arasında gelişen iyi diyaloglar, tüm birimler arasında yeni iş birliği alanları ve iş fırsatları oluşturdu. Biz de TDBB olarak Türkiye’nin ve bölgemizdeki belediyecilik birikiminin Özbekistan’daki kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırması için her türlü çaba ve gayrete hazır olduğumuzu her vesileyle ifade ediyoruz. İmzaladığımız bu protokolün ülkelerimiz ve yerel yönetimlerimiz için yeni bir sayfa açmasını temenni ediyorum. İnşallah yerel seçimlerden sonra Özbekistan’ı hep birlikte ziyaret etmek istiyoruz. Gönül coğrafyamızın en önemli ülkelerinden birisi olan Özbekistan ile ilişkilerimizin geliştirilmesi konusu bizim de önemli gündemlerimizden birisi. İş birliği protokolümüzün hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Mahallabay Çalışma ve Girişimciliğin Geliştirilmesi Ajansı Genel Müdür Vekili Mukhtor Shonazarov ise toplantıya katılıyor olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek temsil ettiği ajans hakkında bilgi verdi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 21 54
2. Galatasaray 21 54
3. Trabzonspor 21 37
4. Beşiktaş 22 36
5. Rizespor 21 32
6. A.Demirspor 22 31
7. Antalyaspor 21 30
8. Kayserispor 21 29
9. Kasımpasa 22 29
10. Başakşehir 21 27
11. Sivasspor 21 26
12. Alanyaspor 22 26
13. Ankaragücü 21 25
14. Hatayspor 22 22
15. Gaziantep FK 21 22
16. Samsunspor 21 22
17. Pendikspor 22 22
18. Karagümrük 21 21
19. Konyaspor 21 20
20. İstanbulspor 21 10
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 45
2. Göztepe 19 38
3. Kocaelispor 19 36
4. Ahlatçı Çorum FK 19 33
5. Bodrumspor 19 32
6. Sakaryaspor 19 32
7. Gençlerbirliği 19 31
8. Bandırmaspor 19 30
9. Boluspor 19 26
10. Manisa FK 19 23
11. Erzurumspor 19 23
12. Ümraniye 19 23
13. Keçiörengücü 19 20
14. Adanaspor 19 20
15. Şanlıurfaspor 19 19
16. Tuzlaspor 19 19
17. Altay 19 11
18. Giresunspor 19 9
Takımlar O P
1. Liverpool 21 48
2. M.City 20 43
3. Arsenal 21 43
4. Aston Villa 21 43
5. Tottenham 21 40
6. West Ham United 21 35
7. Brighton 21 32
8. M. United 21 32
9. Chelsea 21 31
10. Newcastle 21 29
11. Wolves 21 29
12. Bournemouth 20 25
13. Fulham 21 24
14. Brentford 20 22
15. Crystal Palace 21 21
16. Nottingham Forest 21 20
17. Everton 21 17
18. Luton Town 20 16
19. Burnley 21 12
20. Sheffield United 21 10
Takımlar O P
1. Girona 21 52
2. Real Madrid 20 51
3. Barcelona 20 44
4. Atletico Madrid 20 41
5. Athletic Bilbao 21 41
6. Real Sociedad 21 35
7. Valencia 21 32
8. Las Palmas 21 31
9. Real Betis 21 31
10. Getafe 20 26
11. Osasuna 20 25
12. Deportivo Alaves 21 23
13. Rayo Vallecano 20 23
14. Villarreal 21 20
15. Mallorca 21 20
16. Celta Vigo 21 17
17. Sevilla 21 16
18. Cadiz 21 15
19. Granada 21 11
20. Almeria 21 6