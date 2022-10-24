Türk Dünyası Başkenti Bursa ‘Şuşa Yılı’ sergisine ev sahipliği yaptı

Kısa adı İSBAM olan Azerbaycan Respublikası İçtimai-Siyasi Proseslar ve Beynalxalg Araştırmalar Merkezi ile İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) iş birliğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi destekleriyle “Türk Dünyası Şuşa Yılı Yağlı Boya Resim Sergisi” Türk Dünyası Başkenti Bursa’da sergilendi.BURSA (İGFA) – Şuşa Yılı dolayısıyla Azerbaycanlı ressam Aliyev ve ressam Ali Tahmine’nin hazırladığı yağlı boya resim sergisi, Türk Dünyası Başkenti Bursa’da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sanatçıların yaklaşık 35 eseri, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde görücüye çıktı.

Serginin açılış programına; Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa Milletvekilleri Osman Mesten, Atilla Ödünç, Zafer Işık ve Muhammet Müfit Aydın’ın yanı sıra Azerbaycan İstanbul Konsolosu Zaur Allahverdizade, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Yöneticisi Fuat Alpaslan, Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Karabağ Gazisi İbrahim Cabbarov, İGF yöneticileri ve temsilcileri de katıldı.

İki ülkenin milli marşları sonrasında açılış konuşmaları yapıldı.

İlk konuşmaları eserleri sergilenen ressam Ali Tahmine ve İSBAM Genel Başkanı ve İGF Azerbaycan Temsilcisi Samir Adigozelli yaptı. Türkiye ile çok güzel çalışmalara imza attıklarını belirten İSBAM Genel Başkanı ve İGF Azerbaycan Temsilcisi Samir Adigozelli de, Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da böyle bir programı yapmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Bugünlere şükürler olsun ki, Şuşa'nın 270 yılını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye ve Azerbaycan birlikteliği bizleri mutlu etmektedir. Gazilerimize sağlık, şehitlerimiz önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

“BU SERGİ ‘TEK MİLLET İKİ DEVLET’ SÖZÜNÜN ANLAMLI KARŞILIĞI”

Serginin iki ülkenin dostluğu açısından çok önemli olduğunu belirten İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir ise, ‘Tek Millet İki Devlet’ sözünün anlamlı karşılığı olan Can Azerbaycan ile Türkiye’nin etle tırnak gibi birbirinden ayrılamayacağı gerçeğini tüm dünya öğrenmiş durumda. Emeği geçen ve sergimize gelen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Azerbaycan İstanbul Konsolosu Zaur Allahverdizade ise, 30 yıl boyunca işgal altında olan topraklarımız geri alındığını belirtti. Düşmandan kurtarılmış toprakların imar çalışmaları kardeş ülke Türkiye'deki şirketleri tarafından hızla devam ettiğini kaydeden Konsolos Allahverdizade, Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri birçok ülkeye örnek olduğunu söyledi.

“EMANETİ BURSA’DAN ŞUŞA’YA DEVREDECEĞİZ”

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, Şuşa'nın işgalden kurtarılması bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, “Azerbaycan 44 günde gelen zafer sonucu, yıllardır işgal altında bulunan 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyü kurtardı. Karabağ’da yaşananlar Türkiye’nin duruşunun ne kadar önemli oluşunun göstergesidir. İki liderin aslında ne kadar uyumlu olduğunun göstergesidir. Türk Dünyası Kültür Başkenti emanetini Şuşa'ya devredeceğiz. Önümüzdeki yıl önemli organizasyonlarda onlara destek vereceğiz" diye konuştu.

Serginin açılışında son konuşmayı ise Bursa Milletvekilleri adına Osman Mesten yaptı. Mesten, önceki yıllarda parlamento heyetiyle gittikleri Azerbaycan’da savaşı izlerini incelemek amacıyla işgalden kurtarılan Karabağ’daki kentlerde yaptıkları gözlemlere vurgu yaparak, ziyaret ettiği Karabağ şehidinin evinde ve mezarında Türk bayrağı ile karılaştığında duygulandığını söyledi. Mesten, ilişkilerin uzun yıllar sürmesini diledi.

Konuşmalar sonrasında ressamlar tarafından yapılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yağlıboya tablosu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teslim edilmek üzere Bursa Valisi Yakup Canbolat'a teslim edildi.

Kurdelenin kesilmesinin ardından davetliler, birbirinden güzel yağlı boya resim tablolarını ilgiyle inceledi.