Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Hilmi Şanlı Bursa’da

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hilmi Şanlı Sendika Şubesinde Basın Toplantısı düzenleyerek bir kez daha Filistin Halkının yanlarında olduklarını söylediBURSA (İGFA) - Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hilmi Şanlı, Katil Devlet İsrail Mallarına Boykotu ve 5 vakit namazdan sonra da İmam-Hatiplerden cemaatle birlikte dua yapılmasını istedi.

Şanlı sözlerine söyle devam etti; "Filistin halkının onlarca yıldır maruz kaldığı işgal ve soykırım, son bir aydır insani tüm vasıflarını yitiren İsrail güçlerinin vahşi saldırıları ve toplu katliamları ile çığırından çıkmış, gelinen noktada yaşanan acıların hüznü dünya kamuoyunun vicdanına sığmayıp taşmıştır.

Kendi kaderleriyle baş başa kalan Gazzeli çocukların sığınacakları bir anne kucağı dahi kalmamıştır. Kadim şehirleri, sokakları, evleri başlarına yıkılmış, şifa bulmaya gittikleri hastanelerde hiç ummadıkları yerden bombalanmışlardır. Verdikleri yaşam mücadelesi ve vatanlarına sahip çıkma uğraşı, canlarına evlatlarına mal olsa da onurlu ve imanlı duruşları, dillerinden düşmeyen elhamdülillah nidaları tüm insanlığın tahayyülünü zorlayan bir seviyeye ulaşmıştır.

Osmanlı Devleti’nin idaresinde asırlarca huzur ve güven içinde yaşayan Filistin ve Kudüs’ün İngiliz işgaline uğramasıyla başlayan ve 100 yıldır devam eden çilesi, zaman zaman taşla sapanla, kimi bir Filistinli kızın hakkı haykırmasıyla, kimi bir annenin evinin önünde işgalcilere geçit vermemesiyle haklı bir mücadeleye dönüşmüştür."