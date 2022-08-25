Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Gülşen'e kınama

Türk Diyanet Vakıf- Sen Genel Başkan Yardımcısı Hilmi Şanlı, Gülşen’ in imam hatip okullarına yönelik sarf ettiği sözler ile ilgili yazılı basın açıklaması yaptı.ANKARA (İGFA) - Popçu Gülşen'in imam hatip okullarıyla ilgili sözlerine bir tepki de Türk Diyanet Vakıf-Sen'den geldi.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hilmi Şanlı, Gülşen'in 'sözde sanatçı' olarak nitelendirirken, sözlerinde; madde ile maneviyatın, ruh ile cesedin, ilimle irfanın birleştiği, insanlığın hizmetine koşacak nesiller yetiştiren İmam Hatip Liselerine hakaret etmesini sanatçı olmaktan daha çok, ayrıştırıcı, kinci ve aşağılayıcı söz ve tavırlarını kınadığını kaydetti.

Bu sözlerin Diyanet, İmam-Hatip ve aziz Milletimizin büyük tepkisini çektiğini ifade eden Şanlı, "Bu zavallı sözde sanatçıyı özür dilemeye ve bir daha sahneye çıkmamaya davet ediyorum" dedi.

"İmam Hatip’ li sadece imam değildir" diyen Şanlı, "Mühendistir, doktordur, akademisyendir, esnaftır, tüccardır, ziraatçıdır, veterinerdir, öğretmendir, hukukçudur. Velhasıl İmam_Hatip’li toplumun hen katmanında ve her kademesinde vardır. O toplumun kendisi ve özetidir. İmam Hatip Liselerimiz, güven, sadakat, sevgi, sabır, samimiyet ve ihlastır. İmam Hatipliler, kula kulluğu değil, Allah’a kulluğu esas alan misyonun temsilcileridirler. İmam Hatip Liselerimiz; geçmişimizin övüncü, geleceğimizin aydınlığı, insanlığın kurtuluşudur. İmam Hatip ruhu; seksenbeş milyona yakın ülke insanımızın, iki milyara yakın dünya Müslümanının, sekiz milyara yakın dünya insanın aydınlığı için bir manifestodur" diye konuştu.

Şanlı, "İmam Hatip’li olmak, sadece cami ve seccadeden ibaret değil, hayatın her alanında yer alan ve insanlığa huzur sunan misyonun adıdır. İmam Hatip ruhu tüm insanların ve ve insanlığın kurtuluşudur" dedi.