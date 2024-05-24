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Türk Devletleri Teşkilatı Yargı Kurulları İstanbul'da toplandı
GÜNDEM 24.05.2024, 18:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Yargı Kurulları Toplantısı‘na katıldıİSTANBUL (İGFA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı Yargı Kurulları Toplantısı'na katıldı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri Atila Öztürk ile üye ülkelerin mahkeme ve yargı konseyi başkanları toplantıda yer aldı.
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