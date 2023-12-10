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Türk denizciliğinde beyaz listedeyiz

GÜNDEM 10.12.2023, 11:40
Türk denizciliğinde beyaz listedeyiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Muğla'da inşası tamamlanan Ören Tekne İmal ve Çekek Yeri'nin açılışını gerçekleştirdi. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, vergi yükünden bunalmış ve 2008 yılına kadar kara listede olan Türk denizciliğinin, hayata geçirilen denetim ve uygulamalarla beyaz listeye geçtiğini söyledi.MUĞLA (İGFA) -  Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, denizcilerin üzerindeki yükü paylaşmak için ÖTVsiz yakıt uygulamasını hayata geçirdiklerini ifade ederek, 2004 yılından itibaren, sicillerimize kayıtlı yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine ÖTV tutarını sıfıra indirdiklerini kaydetti. Bakan Uraloğlu, bugüne kadar sektöre yaklaşık 11 milyar lira ÖTVsiz yakıt desteği verdiklerini söyledi.

KOCAELİ VE MERSİN'DEKİ KONTEYNER LİMANLARI DÜNYADA İLK 100 LİMAN ARASINA GİRDİ

Bakan Uraloğlu, "Bugün Türkiye; 217 limanında 543 milyon ton yük, 12,4 milyon teu konteyner elleçlenen, Tekirdağ, Ambarlı, Kocaeli ve Mersinde bulunan konteyner limanları dünyada ilk 100 liman arasına girdi. 85 faal tersanesi ile gemi siparişinde Dünyada 7, 45,7 milyon dedveyt tona ulaşan deniz ticaret filosu ile dünya sıralamasında 12nci sırada yerini aldı. 1 milyonu aşan amatör denizci ve 138 bin gemi insanı ile dünyanın önde gelen denizci ülkeleri arasındadır" dedi.

GEMİ İNŞA SEKTÖRÜ YÜZBİNLERİ İSTİHDAM EDİYOR

Gemi inşa sektörünün emek yoğun niteliği ve oluşturduğu geniş faaliyet alanı ile ülkemizdeki istihdamın artmasına da önemli katkılar sağladığını dile getiren Bakan Uraloğlu şunları kaydetti:

"İstihdamı önemli ölçüde artıran bu sektörde çalışan sayısı yüzbinlere dayanmıştır.  Yan sanayi çalışanları ile birlikte değerlendirildiğinde çok sayıda insana geçim kaynağı olan dev bir sektörden bahsediyoruz. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, Türk gemi inşa sanayi; en son teknolojileri kullanan, çevreye duyarlı, yüksek kaliteli ve taahhütlerine sadık işi vaktinde bitiren özellikleriyle dünyada saygın bir yere sahiptir. Biz tersaneciliğimizi tüm kıyılarımıza yayacak politikalar geliştirdik ve özel sektör temsilcilerimizin önünü açtık. Sayısal ve kapasite olarak geçmişten bugüne sektörümüze bakacak olursak; 2002 yılında 37 olan tersane sayımız 85e, Yıllık üretim kapasitemizi ise 550 bin dedveyt tondan 4,8 milyon dedveyt tona yükselttik. Tersanelerimizdeki bakım-onarım hacmi de son 10 yılda yüzde 129 oranında artarak 35 milyon detveyt tona yükseldi. Gemi sanayimizin inovatif, çevreci ve alternatif enerji kullanma yeteneği ile rekabet gücü gün geçtikçe artmakta, döviz getirisi ile de ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır."

BALIKÇI GEMİ İNŞAASINDA İSPANYA'YI GERİDE BIRAKARAK EN FAZLA İHRACAT YAPAN ÜLKE OLDU

Bakan Uraloğlu, özellikle balıkçı gemisi inşasında atağa geçen Türkiye'nin, rakibi İspanyayı geride bırakarak en fazla ihracat yapan ülke olduğuna da vurgu yaptı.

Liderliğini korumak için çalışmalarına hız kesmeden devam eden gemi inşa sanayimiz dünya balıkçılığında önde olan ülkelere balık avlama ve canlı balık taşıma gemisi ihracatı yapan bir konuma geldiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Dünyanın ilk hibrit balıkçı gemisi ile en büyük canlı balık taşıma gemisinde, full elektrikli feribot, LNG-hibrit-elektrikli römorkör, katamaran enerji gemisi gibi birçok yenilikçi projede Türk mühendislerinin imzası vardır. Değerli tekne imalatçıları, Günümüzde, yatlara talebin giderek arttığını da görmekteyiz" dedi.

"Gururla belirtmek istiyorum ki ülkemiz dünya süperyat endüstrisinin parlayan yıldızıdır" diyen Bakan Uraloğlu, "Yat inşa sektöründe küresel pazarda önemli bir konumda olan ülkemiz özellikle mega yat inşası noktasında İtalya ve Hollandanın ardına dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. Koordinesi Bakanlığımızca gerçekleştirilen ve Avrupanın en büyük tekne imal yeri konumuna gelecek olan İzmir Çaltılıdere Tekne İmal ve Çekek Yeri Projesi de tüm hızıyla devam etmektedir. Bartın Kurucaşile Tekne İmal Yeri Projemiz de hayata geçmiş ve faaliyetlerine başlamıştır. Açılışı gerçekleştirilen Ören Tekne İmal ve Çekek Yerinin; 275 bin m2 alan üzerinde, 16 hangarda, 32 kooperatif üyesi işletmeci ile tekne imal ve çekek faaliyeti yürüteceğini kaydeden Bakan Uraloğlu, Bu alanda, sağlanacak 4 bin kişilik istihdam bölge ve ülkemiz insanına ekmek kapısı olacaktır. Boyutlarına bağlı olarak yıllık 60 tekne üretimi yapılması planlanmaktadır. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

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