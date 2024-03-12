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Türk Böbrek Vakfı’ndan “Senede Bir Gün” çağrısı!

Dünyada börek sağlığına dikkat çekmek üzere, her yıl farklı bir tema ile ele alınan ve çeşitli etkinliklerle tüm ülkelerde gündeme getirilen Dünya Böbrek Günü 2024 yılı Türkiye teması “Senede Bir Gün” oldu. TBV gönüllüleri, uzmanlar ve TBV başkanı Timur Erk, TBV’nin maskot horozları eşliğinde Bakırköy’de “Senede Bir Gün Düzenli Kontrol” çağrısında bulundu.İZMİR

GÜNDEM 12.03.2024, 17:18
Türk Böbrek Vakfı’ndan “Senede Bir Gün” çağrısı!

Dünyada börek sağlığına dikkat çekmek üzere, her yıl farklı bir tema ile ele alınan ve çeşitli etkinliklerle tüm ülkelerde gündeme getirilen Dünya Böbrek Günü 2024 yılı Türkiye teması “Senede Bir Gün” oldu. TBV gönüllüleri, uzmanlar ve TBV başkanı Timur Erk, TBV’nin maskot horozları eşliğinde Bakırköy’de “Senede Bir Gün Düzenli Kontrol” çağrısında bulundu.İZMİR (İGFA) - Dünyada börek sağlığına dikkat çekmek üzere, her yıl farklı bir tema ile ele alınan ve çeşitli etkinliklerle tüm ülkelerde gündeme getirilen Dünya Böbrek Günü 2024 yılı Türkiye teması “Senede Bir Gün” oldu. TBV gönüllüleri, uzmanlar ve TBV başkanı Timur Erk, TBV’nin maskot horozları eşliğinde Bakırköy’de “Senede Bir Gün Düzenli Kontrol” çağrısında bulundu.

Böbrek hastalıklarına eşlik eden hastalıkların her geçen gün artış göstermesi, hayat tarzı değişiklikleri yanında düzenli kontrol şartının önemini de ortaya koyuyor. Türkiye’de 2023 yılı itibariyle 63.000 diyaliz hastası tedavi görüyor. Beslenme eğitimleri, şeker, tuz ve su tüketimi bilgilendirmeleri gibi koruyucu önlemler konusunda, Türkiye’de hayata geçirilen projelerle büyük farkındalık yaratan Türk Böbrek Vakfı; Dünya Böbrek Günü için gönüllüler, vakıf çalışanları, TBV destekçileri ve uzmanlar ile sahaya inerek, böbrek sağlığının korunması için düzenli kontrol şartına dikkat çekti.

“KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE İLK 3 KADEMENİN FARKINA VARMAK İMKANSIZ, ANCAK 4. KADEMEDE YAKALAYABİLİYORUZ.”

Etkinlikte hakkında konuşan TBV Başkanı Timur Erk; “Türkiye dahil 80 ülkede her yıl ele alınan Dünya Böbrek Günü için bir aradayız. Bu yıl Dünya Böbrek Günü için duyurumuz, senede 1 kez muhakkak doktora gidin. Günümüzde dünyada 2 milyondan fazla kişi, yaşamını devam ettirebilmek için diyaliz tedavisi görüyor. Bu hastaların yılda yaklaşık -15’i böbrek nakline ihtiyaç duyuyor. Belirti vermeden, sinsice ilerleyen kronik böbrek hastalığına “dur” diyebilmek için tedbir almak gerekiyor, tedbirin ilk adımı ise yılda bir doktor kontrolü. 5 kademede ele alınan kronik böbrek yetmezliğinde ilk 3 kademeyi görmek ve farkına varmak imkansız. Dolayısı ile 4. kademede yakalayabiliyoruz. Bunun için rutin kontroller çok önemli. Bu sebeple bizim TBV olarak 15 seneden beri yaptığımız koruyucu hekimlik, çok önemli bir etken” dedi.

“BÖBREK HASTALIKLARI TEDAVİSİ, HEM HASTAYA HEM HASTA YAKININA HEM DE SAĞLIK BÜTÇELERİNE AĞIR YÜK”

Böbrek hastalıkları ve böbrek yetmezliği olan kişilerin tedavisinin hastanın kendisine ve yakınına getirdiği yüke ek olarak, sağlık bütçelerine de ağır bir mali yük getirdiğini altını çizen TBV Başkanı Timur Erk; “Hemodiyaliz için hasta başına yıllık maliyet ABD’de 88.195 dolar, Almanya'da 58.812 dolar, Belçika’da 83.616 dolar, Fransa'da ise 70.928 dolar olarak öne çıkıyor. Türkiye’de bir hemodiyaliz hastasının kamu bütçesine maliyeti yaklaşık 22 bin dolarıdır. Ülkemizde ise bugün itibari ile 63 bin son dönem kronik böbrek yetmezliği hastası bulunuyor. Bu açıdan düşünüldüğünde Türkiye şanslıdır, çünkü tüm hastalara diyaliz ve organ nakli tedavileri ücretsiz bir şekilde sağlanıyor. Avrupa'da ise tahminen 100 milyon kişi kronik böbrek hastalığı (KBH) ile yaşıyor ve 300 milyon kişi de risk altındadır. Kronik böbrek hastalığının görülme sıklığı, büyük ölçüde yaşlanan nüfus ve diyabet, kalp hastalığı ve obezite gibi diğer risk faktörlerindeki artış nedeniyle, toplum tarafından daha fazla bilinen bulaşıcı olmayan diğer hastalıkları geride bırakıyor. KBH, böbrek fonksiyonunun zamanla azaldığı, tedavi edilemez, uzun vadeli bir durumdur. Kronik böbrek hastalığı erken tespit edilmez ve uygun şekilde yönetilmezse hasta, hasta yakını ve sağlıkçılarda dahil tüm paydaşlar için çok pahalı ve külfetli bir hal alır.”dedi.

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