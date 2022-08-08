Türk bilim insanlarından Maymun Çiçeği için PCR Tanı Kiti!

KKTC'de Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları, COVID-19’dan sonra, Maymun Çiçeği hastalığını 1 saatte saptayabilen PCR Tanı Kiti geliştirdi.KKTC (İGFA) - Dünya Sağlık Örgütü tarafından “küresel acil durum” olarak ilan edilen, maymun çiçeği hastalığı endişe yaratmaya devam ediyor.

COVID-19’a nazaran pandemi yaratma riskinin oldukça düşük olduğu açıklanan hastalık için yine de gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Bu önlemlerin başında ise PCR Tanı Kiti geliştirilmesi geliyor.

COVID-19 sürecinde başta geliştirdiği yerli PCR Tanı ve Varyant Kiti olmak üzere, yürüttükleri bilimsel çalışmalarla önemli bir tecrübe edinen Yakın Doğu Üniversitesi bilim insanları, maymun çiçeği hastalığına yönelik araştırmalarında da önemli bir yol kat etti. Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları, COVID-19’dan sonra, maymun çiçeği hastalığını saptamak için de PCR Tanı Kiti geliştirdi. Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde geliştirilen Maymun Çiçeği PCR Tanı Kiti ile hastalığın teşhisi 1 saat içerisinde konulabiliyor.

Kitin kullanım ve üretim izinleri için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na başvurmaya hazırlanan Yakın Doğu Üniversitesi, gerekli izinlerin ardından üretime geçerek KKTC’nin olası maymun çiçeği vakalarında ihtiyaç duyacağı tanı kitlerini üretmeyi planlıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde çalışmalarına devam eden tam donanımlı laboratuvarları ve yetkin kadrolarıyla COVID-19 sürecinde geliştirdikleri koruyucu burun spreyi, yerli PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti gibi önemli projeleri hatırlatarak, “Sahip olduğumuz olanaklar, yetkin akademik kadrolarımız ve COVID-19 sürecinde edindiğimiz tecrübelerle, olası bir maymun çiçeği salgınında da ülkemizin ve toplumumuzun ihtiyaçlarını karşılamak için hazırız” dedi.

Şanlıdağ, başta üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Kit Üretim Laboratuvarı ve Genom Analiz Laboratuvarı gibi tam donanımlı laboratuvarları olmak üzere sahip oldukları tüm olanaklarla toplum sağlığı için çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Genetik Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören de tasarlanan PCR Tanı Kiti ile maymun çiçeği teşhisini 1 saat içerisinde koyabildiklerini söyledi.