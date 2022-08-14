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Türk Bayrağı'nı yakma girişimindeki şüpheliler yakalandı
GÜNDEM 14.08.2022, 10:00
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi Azez’de Türk bayrağını yakma girişiminde bulunan şüphelilerden 2'sinin yakalandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçtiğimiz gün, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’de, tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H.; Emniyet İstihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez Askeri Şurta'nın ortak operasyonu ile yakalandı. Diğer şüphelilerle ilgili tespit ve yakalanma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/suleymansoylu/status/1558442787116302337
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