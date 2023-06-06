Türk askeri Kosova'da konuşlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nın talebi üzerine Türk askerinin ikinci ve üçüncü kafilesinin intikalinin de tamamlandığı açıkladı.ANKARA (İGFA) - Türk askerinin Kosova'ya intikalinin devam ettiğine ilişkin haberi Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaştı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1666165297517035522

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kosova'da meydana gelen olaylar sonrasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait A-400M uçakları ile görev alacak 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı komando taburunun ikinci ve üçüncü kafilesinin intikalinin başarıyla tamamlandığı duyuruldu.