Turizmin geleceğine yön veren fuar için geri sayım

Turizmin değişmeyen rotası ve Türkiye’nin en büyük turizm platformu olan TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi, sektörün önde gelen temsilcilerini 16. kez bir araya getirecek.İZMİR (İGFA) - T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, TÜRSAB desteği ile İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık ortaklığında düzenlenen 16. TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi, dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini ağırlamaya, uluslararası katılımcı ve ziyaretçileri yeniden buluşturmaya hazırlanıyor.

Uluslararası turizm aktörlerinin buluşacağı fuar, 8-10 Aralık 2022 tarihlerinde fuarizmir’de gerçekleştirilecek. TTI İzmir ile birlikte doğaseverlerin buluşma noktası olan TTI Outdoor Kamp, Karavan, Tekne, Outdoor ve Ekipmanları Fuarı da 8-11 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenecek.



Bu yıl onur konuğu ilin Antalya olduğu TTI İzmir; ticari ve yatırım fırsatlarının yanı sıra etkinlikleri, söyleşileri ve özel olarak oluşturulan “Sağlık turizmi” ile “Kruvaziyer turizmi” alanlarıyla da dünya turizm trendlerini fuarizmir’de bir araya getirecek.

TTI İzmir’in tecrübesini arkasına alarak doğaseverlerin tüm ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen TTI Outdoor Kamp, Karavan, Tekne, Outdoor ve Ekipmanları Fuarı da dört gün boyunca halkın ziyaretine açık olacak.

ONUR KONUĞU İL ANTALYA

Kültürel mirasları fuar çatısı altında buluşturan TTI İzmir’de; denizi, kumu, güneşi, tarihi, kültürel yapıları, antik kentleri ve doğal güzellikleriyle Türkiye’nin turizmde marka şehirlerinden olan Antalya, onur konuğu il olarak yer alacak.

Kentin yerel yönetimi, odaları, oteller, seyahat acenteleri, turizm STK’ları fuarda Antalya’nın turizmi, tarihi, kültürü ve gastronomisini tanıtacak.

Fuar, 8-10 Aralık 2022 tarihlerinde 10.00 - 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.