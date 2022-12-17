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Turizmde yeni rota Türk coğrafyası

GÜNDEM 17.12.2022, 15:36
Turizmde yeni rota Türk coğrafyası

 Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, turizmdeki yeni rotalarına Türk coğrafyasını da ekliyor.BURSA (İGFA) - Bursa'da ağırlanan Azerbaycan ve Kazakistanlı turizm profesyonelleri Bursa'nın değerleri hakkında bilgilendirildi, ikili görüşmelerle turizme yeni bir ivme kazandırılması sağlandı.

Turizmden daha fazla pay alabilmek için Bursa'yı farklı destinasyonlarda tanıtmak amacıyla ulusal ve uluslararası fuarlarda boy gösteren Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Avrupa ve uzak doğuya yönelik turizm atılımlarına Türki Cumhuriyetleri de ekledi. Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanıyla ortak Türk kültürünü yansıtan önemli etkinliklere yıl boyunca ev sahipliği yapan Bursa, şimdi de kültürel bağları turizme sektöründe en iyi şekilde değerlendirmeyi amaçlıyor. Azerbaycan ve Kazakistan'dan Bursa'ya daha fazla turist çekilmesi hedefiyle her iki ülkeden sağlık turizmcileri, turist rehberleri ve otel işletmecileri, 3 günlük program kapsamında Bursa'da ağırlanıyor. Konuk turizm profesyonellerini Bursalı sektör temsilcileri ile bir araya getirerek karşılıklı turizm planlamaları yapılması amacıyla Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Muradiye Salonu'nda toplantı düzenlendi. Toplantıya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kırgızistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Lira Sıdıkova, Bursa Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Uzm. Dr. Metin Yurdakoş, TÜRSAB Güney Marmara BTK Başkanı Murat Saraçoğlu, Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Buğra Artıç ile Bursalı ve konuk ülkelerden gelen turizmciler katıldı.

TURİZME KAFA YORUYORUZ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Azerbaycan ile Türkiye'nin iki devlet tek millet olduğunu, Kazakistan'ın da çok güzel bir ülke olduğunu belirterek, bu tür istişarelerin Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan adına ciddi kazançlara vesile olabileceğini söyledi. Bursa'nın sanayinin yanında turizmin bütün dallarında Allah vergisi birçok güzelliğe sahip olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Sağlık turizmi gelişiyor, termalle alakalı ciddi imkanlarımız var ve yeni yatırımlar geliyor. Bursa'da bu işe kafa yoran Büyükşehir Belediyesi var, valilik var, sivil toplum kuruluşları var. Pandemi süreci özellikle turizm sektörünü ciddi olumsuz etkiledi ama bu psikoloji değişiyor. Herkes tatil planları yapıyor. Özellikle Bursa'ya gelenlerin farklı alternatifleri görüp, yaşayabileceği, güvenle, huzurla kalabilecekleri, farklı lezzetleri tadabilecekleri güzel bir ortam var. Bu buluşmaların ülkelerimiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

YATAK KAPASİTESİ ARTIYOR

Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Buğra Artıç, Bursa'nın turizm gelirlerinin artırılması adına Bursa Büyükşehir Belediyesi önderliğinde, Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği koordinasyonunda önemli faaliyetler gerçekleştirdiklerini kaydetti. Göreve geldiği ilk andan itibaren turizme büyük önem veren Başkan Aktaş'ın turizm faaliyetlerini her zaman desteklediğini dile getiren Artıç, "Artan rekabet koşulları ve değişen teknolojide rakip ülkeler karşısında üstünlük sağlamak için misafirlerin zihninde olumlu bir şehir imajı yaratmak için en büyük birimden vatandaşlara kadar koordineli çalışmamız gerekir. Turizmde bütün paydaşlar önem arz ediyor. Son 10 yıldır Bursa'mızın turizm altyapısı gelişiyor. Marka ve zincir otellerin de gelmesiyle birlikte 345 konaklama tesisi, 12 bin 629 oda ve 26 bin 341 yatak kapasitemiz var. Devam eden yatırımlarla yakında 30 bin yatağa ulaşacağız. Bursa'nın yakında çok uluslu misafirlerin ziyaret ettiği şehir olacağı kaçınılmazdır. Herkesin Bursa'ya gelmesi için bir sebebi vardır" diye konuştu.

SAĞLIK İMKANLARI

Bursa Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Uzm. Dr. Metin Yurdakoş da Bursa'nın özellikle sağlık yönünden Azerbaycan ve Kazakistan'a katabileceği çok şey olduğunu söyledi. Hem Azerbaycan'ın hem de Kazakistan'ın çok güzel doğası ve önemli bir insan kaynağı olduğunu hatırlatan Yurdakoş, "Ancak oralarda sağlık sektöründeki ileri teknolojik yatırımlar yeni yeni gelişiyor. Bu konuda Bursa sağlık kurumları olarak orada yaşayan ve ihtiyacı olan insanlara destek verebiliriz. Bursa'da 42 hastane, 21 tıp merkezi ile birlikte 63 sağlık kurumu bu hizmeti en iyi şekilde vermektedir. Bunların çoğu Amerika ve Avrupa'daki önemli akreditasyon merkezleri tarafından akredite edilmiştir. Bu hizmetlerimizden Avrupalılar yararlanıyor, Arap ülkelerinden gelenler yararlanıyor. Türk kardeşlerimizin de bu imkanlardan yararlanmasını arzu ediyoruz. Biz her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız" dedi.

GELECEĞE UMUTLA BAKIYORUZ 

TÜRSAB Güney Marmara BTK Başkanı Murat Saraçoğlu da özellikle Bursa'nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olması sebebiyle Türki Cumhuriyetlerle aktivitelerin arttığını belirterek, bunu turizm alanında da verimliliğe dönüştürmeyi amaçladıklarını kaydetti. Bu tür buluşmaların başlangıç olmasını dileyen Saraçoğlu, "Özellikle pandemi sürecinde AB ülkeleri kendi aralarında dediler ki; 'kriz var ve turizm sektörü bu krizi açacak anahtarlardan biri. O yüzden AB vatandaşları kendi sınırları içinde seyahatlerini gerçekleştirsin.' Biz de Türk Birliği olarak bunu gerçekleştirebiliriz. Bu tür etkinliklerle karşılıklı iş planlamalarına çevrilmesi açısından geleceğe umutla bakıyoruz. Bursalı acentelerimize sesleniyorum, karşılıklı diyalogları artırarak, tur programlarına bu ülkeleri yeni rotalara dönüştürelim" diye konuştu.

KIRGIZİSTAN'A BEKLERİZ 

Kırgızistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Lira Sıdıkova, Kırgızistan'ın 60'ın üzerinde ülke vatandaşlarına vizesiz seyehat imkanı sağladığını, Türk dünyası ülkelerinden gelenlerin de 90 güne kadar vizesiz seyahat hakkı olduğunu hatırlattı. Ülkesinin doğal alanları, dağlık manzaraları ve deniz havası ile nefes kesici olduğunu dile getiren Sıdıkova, "Kırgız Cumhuriyeti, turizm destek fonu kurdu ve yabancı yatırımcıları desteklemektedir. Yıllardır Türkiye'ye tatil için Kırgızlar geliyor. Biz Türk kardeşlerimize kendi kültürümüzü tanıtmak ve misafir etmek isteriz. Sadece biz gelip sizi tanımak değil, sizin de bizi tanımasını isteriz. Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistanlı kardeşlerimizi Kırgızistan'da görmekten çok mutlu oluruz" dedi.
Konuşmaların ardından Türk, Azeri ve Kazak turizmciler ikili görüşmelerle geleceğe yönelik turizm planlamaları yaptı.

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