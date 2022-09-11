Turizmde Kayseri'nin yol haritası çizildi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki başkanlığında gerçekleştirilen Turizm toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri adeta Allah vergisi zenginlikler şehri ve zenginlikler bölgesi. Bunu da bizim değerlendirmemiz lazım” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valiliği’nin ev sahipliğinde düzenlenen turizm toplantısına katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Kayseri Milletvekili Taner, milletvekilleri, ilçelerin kaymakamları, ilçe belediye başkanları, üniversitelerin rektörleri, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile STK temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşu ile başlayan toplantıda konuşan Büyükkılıç, “Böyle güzel bir organizasyonda, şehrimizin kurum ve kuruluşlarının taşın altına parmağını koyacak değil gövdesini koyacak anlayış içerisindeki desteklerinizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımıza özellikle böyle güzel bir organizasyonu talep ederek hayata geçirilmesini sağladığı içinde ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

“KAYSERİ’YİZ, ZENGİNLİKLER ŞEHRİYİZ”

Toplantıda konuşulanları baştan sona dinlediğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Demek ki bu tür toplantılara ihtiyaç var. En azından ayda bir böyle bir organizasyonu yapmak suretiyle katkı sağlayıcı yaklaşımların olması gerektiğine inanıyorum. Şuana kadar söylenenlerin hiçbiri önemsiz değil. Her birinin önem arz ettiğinin farkındayız. Önceki dönemlerde Haseki Bakanımızın yaptığı çalışmaları onurla, gururla paylaşıyoruz. Özellikle Erciyes projesiyle ilgili dünyada sayılı merkezlerden biri diye de ifade ediyoruz. Elbette bu çeşitliliği sağlamak, bu alanda neler yapılabilir konusuna kafa yormak gerekir. Burada Valilik ve belediye işbirliği, kurum ve kuruluşlarımızı da kucaklayacak şekilde bu alandaki çalışmalarımızı daha da hızlandırarak, daha organize bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağız. Yerel tanıtıcıları oluşturmak çok daha önemli. Kayseri’yiz, zenginlikler şehriyiz, biz de bunu sağlarız diye umuyor ve inanıyorum” diye konuştu.

Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin turizm alanında yürüttüğü faaliyetlerden Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde devam eden yeni tesislerin son durumu hakkında bilgiler aktararak merkezin gelecek sezona yetişeceğini söyledi.

Başkan Büyükkılıç ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin turizm ve gastronomi alanında yaptığı çalışmaları da hatırlatarak, “Biz inşallah birlikte daha güçlü olacağız. Bizim gayretlerimizi takip ediyorsunuz yerel yönetimler olarak. Bunu bir görev olarak biliyoruz. Türkiye hepimizin. Kayseri adeta Allah vergisi zenginlikler şehri ve zenginlikler bölgesi. Bunu da bizim değerlendirmemiz lazım. Belediye olarak üzerimize ne düşüyorsa herkesle ele ele biz varız diyoruz. Bu sahiplenme duygusu beni sevindirdi. Yapılan çalışmanın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki de toplantının Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Kayseri’nin tarihi, kültürel, doğal mirasının korunması, açığa çıkarılması, turizme kazandırılması amacıyla gayret eden uğraşan herkese başta Sayın Valimiz olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımıza, milletvekili arkadaşlarıma, tüm ilçelerdeki belediye başkanı ve kaymakam arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu toplantıda ne murat ettiğimizi, sonucunda ne almak istediğimizi söyleyip sözü size bırakmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Kayseri’de hayata geçirilmesi gereken projelere değinen Özhaseki, “Ne yapacağımızı bileceği, hep birlikte bunu organize yapacağız. Birbirimizden bağımsız olmayacak ve bir sonuç hâsıl olacak. İşte bunun için buradayız” dedi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A VALİ ÇİÇEK’TEN TEŞEKKÜR

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a başlattığı turizm ve tanıtım atağından dolayı teşekkür ederek, “Erciyes gibi bir dağı sadece Kayseri’ye değil, ülkemize hediye ettiği için Sayın Bakanımıza, Bakanlığı döneminde Kayseri’ye çok büyük destek vererek Türkiye’de önemli bir yer haline gelmesinden dolayı katkılarından dolayı Taner Yıldız Bakanıma, milletvekillerimize, özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımızın son zamanlarda ekibiyle başlattığı atak dolayısıyla, Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Biz Kayseri’de turizmi hedef aldık. İsmi tüm dünyaca bilinen Kayseri’nin artık turizm noktasında hak ettiği payı almasının zamanı geldiğini değerlendirerek bir çalışma seferberliği başlattık. İnşallah karşılıklı bizler fikirlerini söyleyip, arkadaşlarımız notlarını alıyor” şeklinde konuştu.

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da Kayseri’nin turizm istatistiklerinin yer aldığı bir sunum gerçekleştirerek, kent genelinde Büyükşehir Belediyesi ve Valilik işbirliğinde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler aktardı.

Toplantıda katılımcıların talep, öneri ve fikirleri Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek tarafından not edildi.

Toplantı sonunda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, katılımcılara, katkıları, önerileri, teklifleri ve eleştirilerden dolayı teşekkür ederek, “Elimizde çok değerli bir elmas var adeta biz bunu da bir değere dönüştürmüş olacağız. Gelecek nesiller de bundan istifade edecekler. Geçen hafta yaptığımız toplantıda 7 kişilik bir kurul oluşturduk. Sizlerin herhangi bir önerisi varsa Vali Beye, değerli Belediye Başkanımıza ulaştırın. Biz sık toplanacağız, beni de fahri başkan ilan ettiler. Doğru adımları atarak İnşallah Kayseri’mize hizmet etmiş olacağız. Allah utandırmasın” ifadelerinde bulundu.