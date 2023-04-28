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Turizmde ilk çeyrek veriler açıklandı... Kişisel seyahatler 7,5 milyar doları aştık

GÜNDEM 28.04.2023, 13:00
Turizmde ilk çeyrek veriler açıklandı... Kişisel seyahatler 7,5 milyar doları aştık

Yılın ilk çeyreği dolayısıyla açıklanan Turizm İstatistikleri'nde ziyaretçiler seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize ederken, yapılan harcamaların 7 milyar 503 milyon 255 bin dolarını kişisel, 1 milyar 187 milyon 249 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan birinci çeyreğe ilişkin Turizm İstatistiklerini yayımladı.

Turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 32, ziyaretçi sayısı yüzde 26 arttı

TÜİK verilerinde birinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 32,3 artarak 8 milyar 690 milyon 505 bin dolar olurken, gelirin yüzde 20,8'i yurt dışı ikametli Türk vatandaşlarından elde edildi.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2023 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26,8 artarak 8 milyon 181 bin 566 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 20,4'ünü 1 milyon 672 bin 332 kişi ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları oluşturdu.

Öte yandan ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize ettiği kaydedildi.

İstatistiki verilere göre bu çeyrekte yapılan harcamaların 7 milyar 503 milyon 255 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 187 milyon 249 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte ziyaretçiler Türkiye'yi yüzde 46,6 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret ederken, ikinci sırada yüzde 32,4 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise ile yüzde 8,5 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize yüzde 72,1 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

TURİZM GİDERİ GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 110,5 ARTTI  
Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre 0,5 artarak 1 milyar 400 milyon 108 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 149 milyon 53 bin dolarını kişisel, 251 milyon 55 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar 2022 yılı I. çeyreğine göre yüzde 99 arttı.

İstatistiki verilere göre bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %99 artarak 2 milyon 69 bin 229 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 677 dolar olarak gerçekleşti.

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