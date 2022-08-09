Turizmciler Bursa İnegöl'ü keşfetti... İnegöl'de yeni hedef turizm

Turizm konusunda ciddi bir atak başlatan İnegöl Belediyesi, TÜRSAB iş birliği ile Türkiye’nin önemli turizm paydaşlarını İnegöl’de ağırladı. İki günlük İnegöl turunda turizmcilere seslenen Belediye Başkanı Alper Taban, "Rotanız İnegöl olsun" çağrısında bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kültürel değerlerin yanı sıra özellikle son yıllarda yapılan çalışmalarla şehrin turizmden hak ettiği payı alması adına ciddi çalışmalar ortaya koyan yerel belediye gastronomi ve turizmi hareketlendirecek bir adım daha attı.

İnegöl Belediyesi, TÜRSAB iş birliği ile Türkiye’nin önemli turizm paydaşlarını İnegöl’e getirdi. Gastronomi uzmanları, basın temsilcileri, acente temsilcileri, turizmciler ve şefler için Perşembe ve Cuma gününü kapsayan iki günlük İnegöl turu düzenlendi. Şehrin tarihi, kültürel değerleri, doğal zenginlikleri, tarım değerleri, gastronomisi, kaplıcası ve turizme dair tüm yönleri, bu iki günlük organizasyonda turizm elçilerine tanıtıldı.

İNEGÖL’Ü YERİNDE KEŞFETTİLER

İki günlük organizasyonda İnegöl’ün tüm yönlerini keşfetme imkanı bulan konuklar, doğasından gastronomi lezzetlerine şehrin her bir değerini deneyimleme fırsatı buldular.

Geçtiğimiz Perşembe günü İnegöl köftesi tanıtımı ve ikramıyla başlayan programda, sırasıyla; çarşı bölgesi ve İshakpaşa camisi ile türbesi, İnegöl Kent Müzesi, Mobilya ve Ağaç İşleri Müzesi ziyaret edildi. Ardından Tuzla kırsal mahallesinde Türkiye’nin tek parça halinde ekili en büyük yaban mersini tarlası ziyaret edilerek yaban mersini hasadı yapıldı. Burada Patika Kafede yaban mersini ile ikramlar hazırlanarak yeni lezzetler keşfedildi. Günün finali ise Ortaköy Tarihi Kervansarayında Gastro İnegöl çalışmaları ile ortaya çıkan İnegöl’ün lezzetleri konuklara ikram edilerek tanıtıldı.

Cuma günü ise Oylat gezisi ile başlayan programda, İnegöl’ün eşsiz doğası keşfedildi. Oylat’ın yeşil ormanları içerisinde yürüyüş yapan konuklar, ardından bir diğer tarımsal değerimiz çilek hasadı için Kurşunlu Mahallesine geldi. Kafile, burada çilek hasadı yapıp çilek bahçelerini gezdikten sonra Kazancı bölgesinde ziyaret ve incelemeler yaptı. İkİ günlük İnegöl turu Gençlik Merkezi zemin katında bulunan Nöbetçi Kitaphane ziyareti ve yemek ikramıyla son buldu.

İki günlük programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl’ün kültürel zenginliğine dikkat çekti.

İnegöl’ün iyi bir sanayi şehri olduğuna vurgu yapan Başkan Taban, "Beraberinde İnegöl bereketli toprakların bulunduğu bir tarım şehri. Bunlarla birlikte İnegöl’ün turizm yönünü de ön plana çıkarmak istiyoruz. İnegöl şehri, üzerinde kurulu bulunduğu yaklaşık bin km2’lik alanın yüzde 50’si ormanlarla kaplı bir şehir. Uludağ’ın eteklerinde kurulmuş, eşsiz güzelliklere sahip bir şehir. Havasıyla, suyuyla, ormanlarıyla, yaylalarıyla, şelaleleri ve mağaralarıyla çok kıymetli bir lokasyonda bulunuyor. Buradan hareketle bu şehirde Türkiye’nin tüm vilayetlerinden yaşayan vatandaşlarımız var. Bununla alakalı olarak da biz bunu bir zenginlik olarak görüyoruz. Bu kültürel zenginliğin de meyvesi olarak yemek zenginliğini görüyoruz. Bunun da bir gastronomi zenginliğine dönüşmesi için bugün bu kıymetli heyetlerle çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

İNEGÖL KÖFTESİNDEN DAHA FAZLASI VAR

Şehrin önemli gastronomi ürünlerinden birinin İnegöl Köftesi olduğuna belirten Başkan Taban, “İnegöl Köftesinden daha fazlası diyerek çıktığımız yolda 150’nin üzerinde yemek çeşidini, yemek zenginliğini tespit ettik. Bunların her birini de mutfaklarımızda deneyimletmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle ben tüm turizm severleri, doğa severleri, gastronomi meraklılarını şehrimize davet etmek istiyorum. Zira burada gerçekten İnegöl Köftesinden daha fazlasını bulacaklar” diye konuştu.

“ROTANIZ İNEGÖL OLSUN”

İnegöl'ün İstanbul, İzmir Ankara üçgeninin ortasında kalan ve ulaşım açısından da pek çok kolaylığı bulunan bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Taban, "Burada tüm misafirlerimizi ağırlamaktan da mutluluk duyacağız. Ben hem İnegöl’ü yakından tanımak isteyenlere hem de turizm acentelerimize bir çağrı yaparak, rotanız İnegöl olsun tavsiyesinde bulunmak istiyorum" dedi.

Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, Türkiye’nin önemli turizm temsilcilerinin yer aldığı programın Ortaköy Kervansarayında yapılan Gastro İnegöl lezzetlerinin tanıtım bölümüne katılırken, TÜRSAB İkinci Başkanı Ali Bilir de İnegöl mutfağından övgüyle söz etti. Bilir, “TÜRSAB olarak 18 ihtisasımız var. Gastronomi, kültür, sağlık, spor gibi turizmin çeşitli alanları bulunuyor. Bursa turizmden payını alıyordu, İnegöl ile bu pay daha da yükselecek. İnegöl denince bizim aklımıza mobilya ve köfte gelirdi. Aslında İnegöl’ün çok çeşitli bir gastronomisi varmış. İnsanlar artık yeni lezzetlerin, tatların peşinde. Bir hocamız zamanında, insanlar öğlen yemeği için uçağa binip bir yere gidecek, akşam yemeği için yine uçağa binip başka bir şehre gidecek diyordu. Şu anda bunu yaşıyoruz. Hatta yurt dışına yemeğe gidenler var. Dolayısıyla İnegöl’ün bu farklı lezzetleri ve gastronomi çok önemli. Sizin de burada insanları peşinden koşturacak bir mutfağınız var” diye konuştu.

Yaban Mersini ile yeni lezzetler sunan Şef Savaş Ergen ise, bu ürünün İnegöl’de bunun yetişiyor olması büyük şans olduğunu vurguladı.

Program ilgili düşüncelerini ifade eden TÜRSAB Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Hasan Eker ise, “Artık turizmde insanlar farklı turizm çeşitlerini denemek istiyor. Eko turizm, tarım turizmi… Bugün de İnegöl’de TÜRSAB Üyesi acentelerimize bir İnegöl turu düzenledik. Şu anda katılımcılar Yaban Mersini meyvesi topluyorlar. Eşsiz bir manzarada burada olduğumuz için çok mutluyuz” dedi.