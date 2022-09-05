Turizm pandeminin etkilerinden kurtulmaya çalışıyor!

Yazı aylarını ve pandemi sürecini geride bırakmaya çalışırken, Miratus Turizm'in Yönetim Kurulu Başkanı Nejdet Hamzaoğlu ile hayalinizdeki tatili gerçekleştirebilmenize yardımcı olabilmek için çok güzel ve de keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.Sevinç ÇELEBİ/BS HABERLER (BURSA İGFA) Tatil planı yaparken başarılı dolandırıcıların kurbanı olmayın…

Pandemi süreci, ekonomi süreci derken, sağlam bedene ve sağlam kafaya sahip olmak için hayal ettiğimiz tatiller de iki yıl boyunca yalan oldu!

Durum bu olunca; Vakaların düşmesi ve yasakların kalkmasıyla birlikte ertelenen tatiller tekrar gündemimiz oldu. Ve vakit kaybetmeksizin, dinlenme hasretiyle yanıp tutuşan herkes bütçe ve imkanlarına göre tatil beldelerine akın etti.

Ancak; günümüzde tatil almak isteyen herkes, geçmişle kıyaslanamayacak rakamlarla karşılaştı….

Bende Miratus'un Sahibi, Turizm Sektöründe 14 yılını geride bırakmış Nejdet Hamzaoğlu’nun kapısını çaldım ve neyin ne olduğunu, nelerin değiştiğini ve hayalinizdeki tatili gerçekleştirebilmenize yardımcı olabilmek için çok güzel ve de keyifli bir söyleşi gerçekleştirdim… Çünkü Nejdet Bey’in de dediği gibi, Tatil de, Kış da,Miratus Turizm’le Yaşanır!

-Nejdet Bey, ben sizi tanıyorum ama, tanımayanlar için kendinizi tanıtmanızı rica edebilir miyim?

Elbette. Bulgaristan Kırcaali doğumluyum. Evli, iki çocuk babasıyım, hatta artık iki torun dedesiyim :) 1989 yılında göç dalgasıyla bende bir çok kişi gibi Türkiye’ye geldim... Ve turizm işine atıldım.

Miratus Turizm’in sahibiyim.

Sektörde tam 14 yıldır yaz ve kış tatilleri olmak üzere, Bursa’ya özellikle de Balkanlara, hizmet veriyorum.

DÜNYA OLARAK ZORLUK BİR SÜREÇTEN GEÇTİK

Hepimizin bildiği gibi iki yıl önce dünya kötü bir COVID-19 virüsüyle karşılaştı. Her ne kadar tehlikesi devam etse de çok şükür o kötü günler biraz da olsa geride kaldı.

TURİZM SEKTÖRÜNDE BÜYÜK HASARLAR OLUŞTU

Koronavirüs’le mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle turizm sektöründe büyük hasarlar oluştu.

Sektörler arasında Turizm Devletten en az destek alanlar içinde olunca çoğu arkadaşımız firmalarını kapatmak zorunda kaldı.

ESKİYE DÖNÜŞ HAYAL GELİYOR

Bizde çok zor günler geçirdik. Öyle ki eski günlere ulaşmak henüz hayal geliyor. Buna rağmen yine de umutluyuz. Çünkü bu sene her ne kadar Balkanlar turlarımız fazla olmasa da, yaz otelleri ve yurt içi turlarımız ön plana çıktı.

Ülkenin ekonomi durumumu ortada.

Dolayısıyla insanlar hayat pahalılığı ve döviz kurlarından dolayı artık yurt dışına çıkmakta ciddi anlamda maddi zorluklar çekiyor.

Dileriz ekonomimiz en kısa zamanda düzelir ve yerli turistler eski günlerdeki gibi istediği yere özgürce ve mutlu bir şekilde yine turlarımıza katılır.

Bizler de bu sayede hem firmamıza, hem Türkiye’deki turizm sektörü ile ekonomiye katkıda bulunmaya devam ederiz.

-Bursa’da A Grubu Seyahat Acentesi olarak verdiğiniz hizmetlerden ve Miratus’un işleyişinden kısaca bahseder misin? Genel olarak Balkanlara veya yurt dışına hizmet veren bir firma mıydı?

Evet. Acentemiz Pandemiden önce genellikle tüm Avrupa olmak üzere, Balkanlar’a turlar düzenliyordu. Özellikle de kış kayak turizminde Türkiye’de öncü firmalardan bir tanesiydi.

Güzel bir ekiple tamamen müşteri memnuniyeti üzerine kurulu bir anlayışla çalışıyorduk ve elbette ki bu anlayışla yolumuza devam ediyoruz.

Ancak Pandemi sürecinde maalesef ülkeler arasındaki tedbirlerinden dolayı sayısız kısıtlamalar gelmesiyle 2021 ve 2022 yılında mecburen bu turlarımızı yurt içine taşımak zorunda kaldık. Ve ciddi anlamda zorlandık…

Şimdilerde her ne kadar Pandemi sürecini geride bırakmaya çalışsak da, ülkenin ekonomik durumu ve hayat pahalılığı turizm sektörünü hala zorlamaya devam ediyor.

-Pandemiden önce ve sürecinde Bulgaristan’a vize ne kadardı? Şimdi ne kadar? Türk Lirası bazında örnek verirsek şayet…

Seyahat eden herkes iyi bilir ki Bulgaristan da dahil geçtiğimiz yıl tüm Avrupa ülkeleri vize ücretlerinde 20’şer Euro artış yaptı.

Yani vize ücreti üç katı arttı!

Bankaya yatırılan harçlar arttı.

Bunun üzerine bir de enflasyon geldi.

2022 Ocak ayındaki bir vize maliyeti 720 TL iken şu anda bu rakam 2 bin 180 TL’ye yükseldi.

Tüm bunlara ilaveten Türkiye’de de yurt dışı çıkışı harcı 50 liradan 150 liraya çıktı.

Ayrıca turizm sektöründe olmazsa olmaz ulaşım maliyetleri var.

Ulaşım maliyetleri de otel maliyetlerine bakarak aşırı artış gösterdi…

Haliyle vatandaş bütçesine uygun bir tatil bulsa dahi, bu kez de vize miktarı artı yük getirdi.

Geçmiş dönemde 7 gecelik Balkan turunun otobüs maliyeti kişi başı 80 Euro iken şimdi 200 Euro’ya yükseldi.

Bunun birinci sebebi ekonomi, ikinci sebebi de zaten Avrupa Birliği ülkelerinin vize harç bedellerini artırması neticesinde oldu.

2019 yılında yaklaşık 40 tane Balkan turu yaptıysak, 2020’den bugüne kadar 5 tane tur yapabildik. Görüyoruz ki Pandemi ve ekonomi şartlardan dolayı bir senede yaptığımız turları biz üç senede 8’de birini yapabilmişiz.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, komşu ülkelerle vize işlemlerini kolaylaştırmak, online vize yapmak, maliyetleri 5-10 Euro seviyesine çekmek suretiyle turizmi canlandırmak için çalışmalar yapmak istedi.

-Günümüze gelecek olursak?

İnsanlar pandemi sürecinde sıkıldı ve tedbirler biraz gevşetilince yeniden gezmeye başladı.

Ancak üzülerek söylemeliyiz ki şimdilik seyahat edenler orta direk kesimi üstünden oluşuyor.

Orta direğin altı hala yurt dışı seyahatini aklına bile getiremiyor.

TATİLLER ERTELENİYOR

Maliyetler yükseldi. Eğitim fiyatları veya günlük masraflar vs aşırı derecede arttığı için, tatil de birinci temel ihtiyaç olarak görülmediğinden insanlar tur veya yaz tatillerini ertelemeye ya da gitmemeye başladı.

HALBUKİ TATİL EN ÖNEMLİ İHTİYAÇ

Ancak Turizmci kimliğimden dolayı değil, kişisel fikrimi söylemek gerekirse, bana göre tatil de başlıca temel ihtiyaçlardan biri.

Tatil sağlığa yatırım ve sağlam kafaya yatırımdır!

Dinlenmiş insan hem iş yerinde daha verimli olur hem evinden huzurlu olur.

Ülkemizin ekonomisine daha çok katkıda bulunmak için bizlerin ağlıklı olması lazım ki sağlıklı işler üretelim ve ekonomimizi bir şekilde kalkındıralım.

Ve günümüz sistemlerde bu olmuyor…

-O zaman hazır yeri gelmişken sorayım. Miratus olarak 14 yıllık bir geçmişiyle karşımda duruyorsunuz. Firmalar arasında söylemeye dilim varmıyor ama dolandırıcılara karşı ne yapılmalı? İnsanlara bu anlamda ne tür uyarılar veya tavsiyelerde bulunabilirsiniz? Tatillerini nereden almalılar ve nelere dikkat etmeliler?

Bu soru için teşekkür ediyorum.

Çünkü sosyal medyada son yıllarda çok gerçekçi olmayan dolandırıcı firmalar ortaya çıkmaya başladı.

Özellikle online tur veya otel alışlarında bunlarla sıkça karşılaşmaya başladık.

Tatile gidecek olanlara naçizane tavsiyem.

Tatilinin ve turunu kesinlikle acentelerin ofislerinden almalarını ve muhataplarını birebir görmelerini tavsiye ederim.

Her ne kadar elektronik çağda yaşasak dahi sosyal medya bir tur şirketinin yerini tutamaz.

Bu ayrım çok iyi yapılmalı!

Turizm sosyal medya üzerinden işlev görebilecek bir sektör değil.

Türkiye’deki ekonomik şartlardan dolayı iyi niyetli olmayan sayısız insan bunu başarıyla yapıyor.

Daha doğrusu başarılı bir şekilde milleti dolandırıyor. Ne kadar da takip edilse de devletin gözünden kaçabiliyor.

UCUZ GÖRÜNEN HER ŞEY ÇOK PAHALIYA MAL OLABİLİR

Zaten kıt kanaat geçinen insanlar, güçlükle ayırdıkları parayı konuştuğumuz düşünceye sahip olan kötü niyetli insanlara kaptırmasınlar ve tatilini riske atmasınlar. Unutmasınlar ki ucuz görünen her şey çok pahalıya mal olabilir. Bu yüzden tartışmasız acenteleri tercih etsinler.

-Miratus’un günümüzde ne tarz turları var ve müşterilerinize ne tür sunuyorsunuz. Biraz onlardan bahsedelim mi?

Sıcak günlerin sonrasında, özellikle de Eylül Ayı’ndan başlayarak çok güzel ve ekonomik Bulgaristan, Romanya, Transilvanya ve Balkan turlarımız revaçta olacak.

KAYAK TURUZMİ İÇİN ERKEN REZERVASYONUMUZ BAŞLADI

Yaklaşan kış için de şimdiden kayak turizmi için hazırlıklarımız başladı.

En yakın zamanda da isteyen herkes bunları kendi web sitemize veya ofisimize gelip konuyla ilgili erken rezervasyonlardan faydalanabilir.

ERKEN REZERVASYON ÇOK ÖNEMLİ

Bu sene erken rezervasyonun ne denli faydalı olduğunu turizm sektörü ve otelciler gösterdi.

Örneğin;

Bir aile ağustos ayı tatilini erken rezervasyondan faydalanarak ocak ayında 15 bin TL’ye alırken, başka bir aile aynı tatili haziran ayında aldığı için 15 yerine 31 Bin TL ödedi!

ŞİMDİ TATİLİ PLANLAMA ZAMANI

Önerim; Yurt dışında kayağa veya seyahate gidecek olanlar, mutlaka acentemizi ziyaret edip tatilini önceden alsınlar. Böylece hem tatilini sabitlesinler, hem başta yüzde 30’unu ödesinler, hem de geriye kalan yüzde 70’ini hareket tarihinden bir hafta önce ödemesinden yararlansınlar.

MİRATUS ÜYELERİNE ÖZEL İNDİRİM

Miratus üyesi olanlara ekstra yüzde 5 daha indirimi var. Amacımız bize gelen herkesin rahat bir tatil planlaması ve o günü beklemesi. Biz bunun için varız!

Yurt dışı tatili düşünenler vize, konaklama veya ulaşım gibi hiçbir şey düşünmeyecek . Vize işlemlerini kendimiz takip ediyoruz. Bunu yapan Türkiye’deki nadir firmalardan olduğumuzu önemle vurgulamak isterim.

KIŞ TURİZMİ BİLGİ VE GÜVEN GEREKTİREN BİR ALAN

Çünkü özellikle de kış turizmi biraz daha zor. Bu yüzden de her acente bunu yapamaz.

Biraz daha fazla bilgi ve güven gerektiren bir alan.

En kıymetli kişilerle aileniz, eşiniz ve çocuklarınızla yurt dışına çıkıyorsunuz. Firmanın sahibini veya en azından firmadan muhatap olduğunuz kişiyi karşınızda görmek, gittiğiniz otelde sizi karşılaması oldukça önem arz ediyor, ayrı bir güven veriyor.

Miratus tam da bu şekilde çalışıyor.

Yurt dışında kültür ve kayak turlarımızla 24 saat hizmet veriyoruz. Telefonlarımız hiçbir zaman kapanmaz! En ufak bir problemde bize 5 dakikada ulaşırsanız.

Yaz veya kış, hangi tura giderseniz gidin sorununuza 5 dakika içinde çözüm bulursunuz.

Sanal sitelerdeki gibi ‘santrale bağlayayım, telefonda ulaşmaya çalışayım’gibi sıkıntılar yok.

-Birkaç ay sonra kış turizmi başlayacak. Sizde kayak turizmin önde giden isimlerdensiniz. Ne tür paketleriniz var?

Normalde en az kayak turumuz 5 günden başlıyordu. Ama ekonomi şartlarına göre orta direğin altında aileleri de düşünerek, 3-4 ve 5 günlük kayak turları planlamasını yapıyoruz.

ŞİMDİ TAM ZAMANI

Eylül Ayı’nın 15’ine kadar erken rezervasyon çalışmasına gireceğiz. Bunun duyurusunu da sosyal medyadan yaptık.

Bansko’da gençler için özellikle seçtiğimiz Elitsa Oteli var. Üç gece konaklamalı, rehber, sabah kahvaltısı, akşam yemeği ve eve ulaşım dahil erken rezervasyon fiyatı 115 Euro. Yani 2 Bin TL’ye tekabul ediyor

Turlara özel 90 Euro, yani Bin 600 TL.

Bu durumda 4 bin TL’ye, 3 gece 4 gün, ulaşım, konaklama, kahvaltı ve akşam yemeği dahil bir tatil planlanabilir.

Bu sömestr tatili için planlandı.

Ocak 2023’ten sonra başlayacak olan öğrencilerin ve aileleri o tarihte gitme imkanı olduğu için…

Türkiye’de ise fiyatlar çok yüksek.

Bulgaristan’ın Makedonya kısmında Maurova adlı bir kayak merkezi bu yıl faaliyete girdi.

Bulgaristan’da Pamporovo, Bansko ve Borovets adlı üç tane kayak merkezi ve Makedonya’da Mavrovo adlı bir kayak merkezi var.

Miratus olarak Balkanlar’da 4 kayak merkezine ve Türkiye’deki tüm kayak merkezlerine tatil imkanı sunuyoruz.

Her kesime ve her bütçeye göre tatil planını yapabilir bizimle. Buraya gelen bir insan boş çıkmaz.

Tatilin bir temel ihtiyaç olduğunu bilen aileler Muratus güvencesiyle tatilini rahatlıkla planlayabilir.

Öte yandan Türkiye’de maalesef Turizm Bakanlığı, TÜRSAB Marmara veya diğer meslek kuruluşları turizm kaçakçılığıyla ilgili mücadelede yeterli seviyede başarılı olamadı.

Turizmle ilgisi olmayan, hiçbir güvence ver(e)meyen, kaba tabirle sokakta çantayla dolaşıp insanları tura sağa sola götüren, TÜFTEN otobüsleri güvenlikli olmayan, rehberleri kaçak olan, ülke ekonomisine zarar veren, katma değer taşımayanlara karşı da isyan bayrağı açtık. İnşallah devlet yakın dönemlerde bunların da üstesinden gelebilir.

DERNEKLERE ÖZEL ÇALIŞMALARIMIZ VAR

Dernekçilikten gelen birisi olduğum için özellikle Bursa’daki tüm dernekler için ayrı grup fiyatlarımız var. Derneklere yüzde 20’ye varan ek indirim yapıyoruz. Bursa’da bir sürü göçmen derneği var.

BAL-GÖÇ gibi kamu yararına çalışan bir derneğimiz ve Türkiye genelindeki Bursa’daki yöre dernekleriyle de iş birliklerimiz var.

Bunlara da ileriki zamanlarda daha iyi hizmet ve fiyat verme çabası içerisindeyiz.

Gerçekten insanlar bu pandemide sıkıldı.

İnsanlar gezmek ve dinlenmek istiyor.

Dilerim pandemi tekrar patlamaz.

Dünyaya ve ülkemize hiçbir hasar vermeden gelmiş geçmiş olur da mutlu ve huzurlu güvenli günlerimize geri dönmüş oluruz.