Turizm gelirleri yüzde 23, gideri ise yüzde 67 arttı!

Turizm geliri Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 23,1 artarak 12 milyar 975 milyon 307 bin dolar oldu. Gelirlerin yüzde 14,5'i Türkiye'yi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi. Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 67 arttıANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Turizm İstatistikleri'ne ilişkin ikinciçeyrek verilerini yayımladı.

Turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 23,1 arttı.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize ettiği ve bu çeyrekte yapılan harcamaların 9 milyar 714 milyon 687 bin dolarını kişisel harcamalar, 3 milyar 260 milyon 620 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

ZİYARETÇİ SAYISI GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE17,2 ARTTI

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2023 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 17,2 artarak 13 milyon 995 bin 495 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 12'sini 1 milyon 676 bin 147 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Bu çeyrekte ülkemizden çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 112 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 83 dolar oldu.

Turizm geliri ve ziyaretçi sayısı, II. Çeyrek: Nisan-Haziran, 2023 Bu çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 158,2, yeme-içme harcamaları yüzde 45,4, uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde 38,6 arttı.

Harcama türlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim oranları (%), II. Çeyrek, 2023

Bu çeyrekte ziyaretçiler ülkemizi yüzde 69,7 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret etti

İkinci sırada yüzde 18,6 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise yüzde 5,1 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize yüzde 69,7 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

TURİZM GİDERİ GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 67 ARTTI

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 67 artarak 1 milyar 766 milyon 639 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 611 milyon 638 bin dolarını kişisel, 155 milyon dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Turizm gideri ve yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı, II. Çeyrek: Nisan-Haziran, 2023

Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar 2022 yılı II. çeyreğine göre yüzde 72,7 arttı.