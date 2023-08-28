Turizm bölgesinde olumsuz görüntüler... Koku dayanılacak gibi değil!

Enez İl Genel Meclis Üyesi Şenol Kılıç, vatandaşlardan kendisine iletilen bazı sorunları görmek üzere Enez Karagöl mevkiinde incelemelerde bulunduğunu belirtti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bölge halkı ve yazlıkçılardan gelen yoğun şikayetler üzerine Enez Karagöl mevkinde incelemelerde bulunan Enez İl Genel Meclis Üyesi Şenol Kılıç, görüntü ve kokunun turizm bölgesi Saros’un gelişimini tehdit edecek kadar kötü olduğunu söyledi.

"Koku dayanılacak gibi değil, kilometrelerce uzaktan hissediliyor" diyen Kılıç, "Enez sahilinde yaşayan onbinlerce vatandaşımız bu durumdan olumsuz yönde etkilenmişler ve haklı olarak şikayet etmekteler. Sağlık İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü bu atıkların analizini mutlaka yaptırmalılar ve bölge halkıyla şeffaf şekilde paylaşmalılar. Atıklar Çerkezköy tarafından getirilmekte. Bölge halkı tedirgin ve haklı olarak şu soruları sormakta. ‘O bölgede atık depolama alanları mutlaka vardır, ekonomik olarak ek yük getirdiği halde 250-300 km uzakta olan Enez’e neden taşınmakta? O bölgedeki depolama alanları bu atıkları kabul mü etmemekte? Yoksa atıklar insan ve çevre sağlığına tehdit mi oluşturmakta? Tarım, hayvancılık, arıcılık ve orman alanı olan, ayrıca Karagöl taşkın sahası içinde kalan bu yere nasıl ruhsat verilebildi? Bu soruların cevap bulması için yetkili kurumların vakit kaybetmeden harekete geçerek gereğini yapmaları bölge halkı tarafından beklenmektedir" diye konuştu.