Turizm amaçlı kiralanan yapılara geçici izin!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm amaçlı konut kiralamalarına ilişkin yönetmelikte dikkat çeken önemli bir değişikliğe gitti.ANKARA (İGFA) - Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Üzerinden henüz bir ay bile geçmeden değişikliğe gidilen yönetmelikte değişikliğin nedeni 'ruhsatsız yapılar' oldu.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe eklenen geçici madde ile belediyeden iskan ruhsatı almamış konutların 2024 yılı sonuna kadar turizm amaçlı kiralama yapabilmelerinin önü açıldı.

Buna göre eklenen söz konusu geçici maddede şu ifadeler yer aldı:

“Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte turizm amaçlı kiralama faaliyetine konu olan müstakil konutlarda, başvurunun konut ibaresi içermeyen tapuyla yapılması halinde, taşınmaz üzerinde konut bulunduğuna ilişkin yazılı beyan üzerine 5 inci maddede istenilen diğer bilgi ve belgelerle birlikte tapu değerlendirilmeye alınır. Bu kapsamdaki başvurularda 31/12/2024 tarihine kadar geçerli olmak üzere izin belgesi düzenlenir.”