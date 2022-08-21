Turistlerin İstanbul'da gözdesi oldu... 780 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'un simge yapılarından Çamlıca Kulesi'nin ilgi çekmeye devam ettiğini kaydetti ve açıldığı günden bu yana Kule'nin 788 binden fazla ziyaretçiyi ağırladığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Dünyanın gıpta ile baktığı projeleri bir bir hayata geçirdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, 100 yılda gerçekleştirilecek işleri 20 yıla sığdırdıklarını belirtti. Ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 606 milyar lira yatırım yapıldığını ifade eden Karaismailoğlu, bunlardan birinin de Çamlıca Kulesi olduğuna işaret etti.

Kulenin, 29 Mayıs 2021de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldığını hatırlatan Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'nin uzunluğu 369 metre, deniz seviyesinden yüksekliği ise 587 metre. Bu özelliği ile Avrupa'nın en yüksek kulesi konumunda bulunuyor dedi.

Kule ile görüntü kirliliğinin ortadan kalktığına dikkati çeken Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Elektromanyetik kirlenmeye ve görüntü kirliliğine neden olan eski 33 anten kaldırıldı ve onların yerine, ülkemize simgesel bir yapı kazandırıldı. Ayrıca, Çamlıca Kulesinde başlayan yayıncılık faaliyetlerinde dünyada ilk defa 100 radyo yayını aynı noktadan, birbirinin güçlerini kesmeden ve frekansları birbirine karışmadan gerçekleştiriliyor ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA TURİSTLERİN GÖZDESİ OLDU

İstanbul'a yeni bir silüet ve sosyal alan kazandıran Çamlıca Kulesinin 7den 70e herkesin ilgisini çektiğinin altını çizen Karaismailoğlu, açıldığı günden bu yana Kuleyi 788 bin 241 kişinin ziyaret ettiğini bildirdi. 1 Ocak - 20 Ağustos tarihleri arasında da 455 bin 945 kişinin Kulede ağırlandığını duyuran Karaismailoğlu, Kulenin sadece vatandaşların değil, turistlerin de ilgi odağı haline geldiğini belirtti. Karaismailoğlu, İstanbul'un turizmine de katkı sağlayan Çamlıca Kulesi'nde, hediyelik eşya mağazaları, kafeteryası, İstanbul manzarasına hakim seyir terasları bulunduğunu belirtti.