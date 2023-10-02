Turistler seyahatlerinde otobüse yöneldi

Yabancı turistler şehirler arası yolculuklarda otobüse yönelmeye başladı. Yabancı turistlerin Türkiye'de seyahat alışkanlıklarının araştırıldığı rapora göre farklı ülke vatandaşlarının en sık kullandıkları otobüs rotaları da ortaya çıktı.İSTANBUL (İGFA) - Tarihi ve turistik zenginliğiyle Türkiye, yabancı turistler için cazip bir seçenek olmaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre 2023 yılının ilk 8 ayında 36,8 milyon yabancı turist Türkiye’yi ziyaret etti. Bu rakam, 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 14 artışa denk geliyor.

Yerli ve yabancı turistler için Türkiye'nin her köşesine ulaşım imkânı sunan otobüs seferleri, hem konforlu hem de bütçe dostu bir alternatif olarak ön plana çıkıyor.

Kapadokya Antalya’ya gidenlerin durak noktası haline geldi

Online seyahat bileti, araç kiralama ve otel rezervasyonu platformu obilet.com, yabancı turistlerin Türkiye’de seyahat alışkanlıklarını araştırdı.



Söz konusu verilere göre, Türkiye'ye gelen yabancı turistler arasında en fazla otobüs bileti alan ülke vatandaşları sıralamasında ilk sırayı Ruslar alıyor. Onları Almanya, Azerbaycan, İran, Irak, Kazakistan ve Bulgaristan vatandaşları izliyor.

İngiltere ve Fransa uyruklu turistler, şimdilik Türkiye içinde farklı şehirleri ziyaret etmek yerine ağırlıklı olarak tek bir şehri ziyaret edip ülkelerine geri dönüyor. Körfez bölgelerinden ülkemize gelen Arap turistler ise Türkiye içi seyahatlerinde uçak ve özel transferi tercih etmeye devam ediyor.

Destinasyon bazında incelendiğinde Türkiye'de yabancılar tarafından en fazla otobüs bileti satın alınan illerin başında İstanbul, Antalya, Muğla, İzmir, Nevşehir, Mersin, Denizli ve Ankara yer alıyor. Özellikle Kapadokya (Nevşehir) bölgesi, tatilini Antalya’da yapmayı tercih eden turistler açısından önemli bir ek durak haline geldi. Antalya-Kapadokya arasındaki seyahatlerde otobüs çok yaygın bir şekilde tercih ediliyor.

FARKLI ÜLKE VATANDAŞLARININ EN SIK KULLANDIKLARI OTOBÜS ROTALARI ŞU ŞEKİLDE:

Rusya ve Ukrayna: Antalya-Muğla (Fethiye, Marmaris, Bodrum), Antalya-Kapadokya, Antalya-Mersin Çin ve G. Kore: Antalya-Kapadokya, Muğla-Kapadokya, Ankara-Kapadokya Almanya: Antalya-Denizli (Pamukkale), Antalya-Muğla (Fethiye), Ankara-İstanbul İran: Ankara-İstanbul, Van-Ankara Azerbaycan ve Kazakistan: Iğdır-İstanbul, İstanbul-İzmir, İstanbul-Muğla (Bodrum) Irak: Yalova-İstanbul, Ankara-İstanbul, Ankara-Çankırı Bulgaristan: Edirne-İstanbul, Edirne-Bulgaristan, Bursa-İzmir.