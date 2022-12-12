Turistik Doğu Ekspresi seferlerine başladı

Dünyanın trenle seyahat edilecek en iyi ilk 4 rotasından biri olan Turistik Doğu Ekspresi, 2022-2023 sezonunun ilk seferine Tarihi Ankara Garı’ndan uğurlandı.ANKARA (İGFA) - Seyahat yazarlarının seçimiyle dünyanın trenle seyahat edilecek en iyi ilk dört rotası arasında yer alan ve Ankara-Kars arasında işleyen Turistik Doğu Ekspresi, ilk seferine uğurlandı.

Çarşamba ve Cuma Günleri Ankara’dan saat 15.55’te, Kars’tan ise Cuma ve Pazar Günleri saat 22.20’de hareket edecek olan masalsı yolculukta tamamı yataklı vagonlardan oluşan Turistik Doğu Ekspresi, Ankara - Kars - Ankara arasındaki yolculuğunu yaklaşık 32 saatte tamamlıyor.

Turistik Doğu Ekspresi içerisinde yer alan yemekli vagon 4’er kişilik masalardan oluşmakta ve yemekli vagonda Kahvaltı, Izgara Çeşitleri, Et Yemekleri, Çorba, Pilav ve Makarna yer almaktadır. Yemekli vagonda 06.00 ile 00.59 saatleri arasında hizmet veriliyor

Seferlerini 22 Mart 2023 tarihine kadar 86 kez gerçekleştirecek tren, 13 bin 760 yolcuyu ağırlayacak.

https://twitter.com/TCDDTasimacilik/status/1602338878521745412