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Turistik Doğu Ekspres sefere hazır

GÜNDEM 01.11.2023, 11:35
Turistik Doğu Ekspres sefere hazır

Turistik Doğu Ekspres seferleri 11 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Dönemsel değişen oda fiyatları 6 bin ile 12 bin 500 TL arasında değişirken, bilet satışları 1 Kasım itibariyle başladı.ANKARA (İGFA) -  Doğu Ekspresi son yıllarda farklı tatil seçeneği arayan seyahat severlerin, sanat tutkunların gözdesi haline geldi.

Bilet satışlarının bugün itibariyle başladığı ekonomik, konforlu ve güvenli bir taşımacılık hizmeti ile Anadolunun tarihi ve doğal güzelliklerinin keşfedilmesi sağlayan turistik Doğu Ekspres seferleri 11 Aralık'ta gerçekleşecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dünyanın en iyi dört rotasından biri olarak gösterilen Ankara-Kars hattında sefer yapan Turistik Doğu Ekspresi, yerli yabancı, her yaş grubundan yolculara keyifli, farklı, konforlu ve ekonomik seyahat imkânı sunduğunu söyledi.

Bakan Uraloğlu, trenlerin 2023-2024 yılı sezonuna ilişkin yapacağı seferlerle ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Trenlerimiz 2023-2024 sezonunda Ankaradan 11.12.2023 ve 08.03.2023 tarihleri arasında Pazartesi, Çarşamba, Cuma günlerinde ve Kars'tan 13.12.2023 ile 10.03.2024 tarihleri arasında Çarşamba, Cuma ve Pazar günlerinde hareket edecek şekilde seferlerine başlayacak" dedi.

Kars'ın Ani Harabelerinden Çıldır Gölü'ne kadar birçok tarihi ve turistik güzelliklerine Turistik Doğu Ekspresi ile ulaşmak, gezinin en keyifli zamanını oluşturacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Fotoğraf tutkunlarından gezginlere kadar birçok kişinin Turistik Doğu Ekspresi ile yolculuklarını sosyal medyada paylaşması bu trene talebi gittikçe daha da arttırıyor, ünü sınırları aşıyor. Bu güzergahta artan yolcu talebini karşılamak üzere sefere konulan Turistik Doğu Ekspresi de sadece Karsın değil, güzergahtaki Sivas, Erzurum ve Erzincanın keşfedilmesi için fırsatlar sunuyor" diye konuştu. 

YILBAŞI VE SÖMESTR DÖNEMLERİ İÇİN EK SEFERLER KONDU

Sözkonusu seferlere ek olarak yılbaşı ve sömestr dönemleri için Ankara'dan 31.12.2023, 20.01.2024, 27.01.2024 tarihlerinde ve Kars'tan ise 02.01.2024, 22.01.2024, 29.01.2024 tarihlerinde ek seferler yapılacağını ve Ankara-Kars yönünde 42, Kars-Ankara yönünde 42 olmak üzere toplam 84 tren seferi gerçekleştirileceği öğrenildi.

Ankara-Kars yönünde Erzincan, Erzurum istasyonlarında ve KarsAnkara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında gezi amaçlı duruşlar yapılacak.

  ODA FİYATLARI

Turistik Doğu Ekspresi yataklı oda fiyatları dönemsel olarak değişmekte olup; düşük dönem oda ücreti 6 bin lira, normal dönem oda ücreti 8 bin lira ve yüksek dönem oda ücreti 12 bin 500 lira olarak uygulanacak.

Bireysel satışta, en düşük ücret oda ücreti. Bir odada en fazla iki kişi seyahat edebilir ancak buna ilave olarak odalarda 0-6 yaş arasında en fazla 2 adet çocuğun seyahati ücretsiz kapsamında olacak.

KALKIŞ SAATLERİ

Turistik Doğu Ekspresi Ankara-Kars yönü kalkış saati 15:55, Kars-Ankara kalkış saati 22:20 olarak planlandı. Turistik Doğu Ekspresi, Ankara - Kars yönünde Erzincan'da 164 dakika, Erzurum'da 180 dakikalık duruşla 30 saatlik bir seyahat,  Kars-Ankara yönünde İliç ve Divriği'de 180'er dakika, Sivas'ta 230 dakikalık duruşla 34 saat 30 dakikalık bir seyahat programlandı.

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