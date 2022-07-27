TÜRİB ELÜS 3 yaşında

Türkiye Ürün İhtisas Borsası Elektronik Ürün Senedi (TÜRİB ELÜS) Piyasası üçüncü yılın doldurdu. 3 yıllık faaliyet döneminde ELÜS işlem hacmi 7 kat arttı.ANKARA (İGFA) - Tarım üretici ve tüketicilerini merkezi bir platformda bir araya getirerek, tarım sektörü ve ekonomisinin istikrarlı büyümesine destek olmak üzere 26 Temmuz 2019 tarihinde faaliyete geçen Türkiye Ürün İhtisas Borsası Elektronik Ürün Senedi Piyasası, üçüncü yılını doldururken önemli başarılara imza attı.

TÜRİB’in faaliyete geçmesiyle, ülkenin dört bir yanındaki alıcı ve satıcıların Elektronik Ürün Senedi alım satımını tek ve ulusal bir elektronik platform üzerinden şeffaf ve güvenli bir şekilde yapabilmesi sağlandı.

135 BİN YATIRIMCI

Faaliyete geçişinin üçüncü yılında ELÜS Piyasasında kayıtlı çiftçi, tüccar ve sanayicileri de kapsayan yatırımcı sayısı, üç katın üzerinde artarak 135 bine ulaşırken, TÜRİB’de işlem gören ürünlerin saklandığı lisanslı depo kapasitesi ise iki katın üzerinde artarak 8,4 milyon tona çıktı. Lisanslı depo işletme sayısı Temmuz 2022 itibarıyla 159’a yükselmiş olup, bu işletmeler 41 il, 121 ilçe ve 225 lokasyonda hizmet veriyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi de görev alanındaki stratejik ürünlerde TÜRİB üzerinden ELÜS alım ve satımını aktif bir şekilde sürdürmekte, hem anlaşmalı işlem hem de sürekli müzayede şeklinde işlemler gerçekleştiriyor.

TÜRİB’in 3 yıllık faaliyet döneminde işlem hacmi 55 milyar TL’yi, işlem miktarı ise 20 milyon tonu aşarken, işlemlerin büyük kısmı özel sektör tarafından gerçekleştirildi. TÜRİB’de işleme açık 17 ürüne konu ELÜS’lerin tamamında işlem gerçekleşti.

TÜRİB ELÜS İşlem Platformuna yatırımcı kayıtları, acente olan 112 adet Ticaret Borsası üzerinden yapılmakta olup, ELÜS işlemleri yatırımcıların 25 banka ve aracı kurum nezdindeki hesapları üzerinden Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takasbank işbirliği ile gerçekleştirilmektedir.

TÜRİB ARGE MERKEZİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 23 Mart 2021 tarihi itibarıyla onaylanan TÜRİB Ar-Ge Merkezinde piyasa gözetimine yönelik Gözetim Projesi ve tarım sektöründe şeffaflığı artırmaya ve veri ihtiyacını gidermeye yönelik Tarım Aydınlatma Platformu Projesi çalışmaları devam ediyor.

TÜRİB Ar-Ge Merkezi ayrıca TÜRİB’in işlettiği piyasa altyapısına yönelik Teknolojik Dönüşüm Projesini de yürütüyor.