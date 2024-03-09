Turhal'da eş zamanlı tefecilik operasyonu!
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından tefecilik ve tehdit suçlarına yönelik Turhal'da eş zamanlı operasyon yapıldıNurhan İÇMEZ / TOKAT HABER
TOKAT (İGFA) - Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından tefecilik ve tehdit suçlarına yönelik Turhal'da yapılan eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen 5'inden 4'ü tutuklandı
Tokat'ın Turhal ilçesinde “Tefecilik, Tehdit, 6136 SKM” suçlarını işledikleri anlaşılan ve haklarında yürütülen projeli dosya kapsamında 62 olaya karıştıkları tespit edilen 9 şüpheliye yönelik Tokat KOM Şube ekipleri tarafından 5 Mart'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.
TAPU, SENET VE BORÇ DÖKÜMANLARI ELE GEÇİRİLDİ Operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Ara yakalamalarda ve yapılan aramalarda; 3 adet tapu, 1 adet senet, 1 adet ipotek senedi, Muhtelif sayıda borç/alacak dokümanları, 2 adet ruhsatsız tabanca, 29 adet fişek, 1 adet tabanca sürgü kapağı, 1 adet tabanca iğnesi, iğne tutucusu, iğne yayı, 2 adet şarjör ele geçirildi. Ayrıca suç gelirleri ile mücadele kapsamında tüm taşınır/taşınmaz ve mevduat varlıklarına el konuldu. ADLİYEYE SEVK EDİLEN 5 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI Tamamlanan işlemlerin ardından 4 şüpheli Tokat KOM Şube Müdürlüğünden salıverilirken, gözaltına alınan 5 şüpheli ise 8 Mart'ta Turhal Adliyesine sevk edildi. 5 şüpheliden E.A. Adli Kontrol kararıyla serbest bırakılırken, F.A.,D.A.,A A. ve F.A. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|29
|78
|2. Fenerbahçe
|28
|73
|3. Trabzonspor
|28
|46
|4. Beşiktaş
|28
|46
|5. Kasımpasa
|28
|40
|6. Başakşehir
|28
|39
|7. Rizespor
|29
|39
|8. Antalyaspor
|28
|38
|9. Sivasspor
|29
|38
|10. Alanyaspor
|29
|36
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|35
|12. Kayserispor
|28
|35
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|29
|34
|14. Samsunspor
|28
|33
|15. Ankaragücü
|28
|30
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|28
|29
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|28
|29
|18. Gaziantep FK
|28
|29
|19. Pendikspor
|28
|26
|20. İstanbulspor
|28
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|25
|61
|2. Göztepe
|25
|52
|3. Kocaelispor
|25
|45
|4. Sakaryaspor
|26
|44
|5. Bodrumspor
|26
|43
|6. Boluspor
|26
|42
|7. Bandırmaspor
|26
|41
|8. Ahlatçı Çorum FK
|25
|39
|9. Gençlerbirliği
|25
|34
|10. Erzurumspor
|25
|31
|11. Keçiörengücü
|25
|31
|12. Ümraniye
|25
|30
|13. Manisa FK
|25
|28
|14. Adanaspor
|26
|27
|15. Şanlıurfaspor
|25
|24
|16. Tuzlaspor
|25
|24
|17. Altay
|25
|15
|18. Giresunspor
|26
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|27
|63
|2. M.City
|27
|62
|3. Arsenal
|27
|61
|4. Aston Villa
|27
|55
|5. Tottenham
|26
|50
|6. M. United
|28
|47
|7. West Ham United
|27
|42
|8. Newcastle
|27
|40
|9. Brighton
|27
|39
|10. Wolves
|27
|38
|11. Chelsea
|26
|36
|12. Fulham
|27
|35
|13. Bournemouth
|26
|31
|14. Crystal Palace
|27
|28
|15. Brentford
|27
|26
|16. Everton
|28
|25
|17. Nottingham Forest
|27
|24
|18. Luton Town
|26
|20
|19. Burnley
|27
|13
|20. Sheffield United
|27
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|27
|66
|2. Barcelona
|28
|61
|3. Girona
|27
|59
|4. Atletico Madrid
|27
|55
|5. Athletic Bilbao
|27
|50
|6. Real Betis
|27
|42
|7. Real Sociedad
|27
|40
|8. Valencia
|27
|40
|9. Las Palmas
|27
|37
|10. Osasuna
|27
|36
|11. Getafe
|28
|35
|12. Villarreal
|27
|32
|13. Deportivo Alaves
|27
|29
|14. Sevilla
|27
|27
|15. Mallorca
|28
|27
|16. Rayo Vallecano
|27
|26
|17. Celta Vigo
|27
|24
|18. Cadiz
|27
|19
|19. Granada
|26
|14
|20. Almeria
|27
|9