Turhal'da çevre alarmı: Yeşilırmak'a atık mı bırakılıyor?

Tokat'ın Turhal ilçesinde, Kayseri Şeker'e ait fabrikanın Yeşilırmak'a atık bıraktığı iddia edildi. TOKAT HABER GAZETESİ / TOKAT(İGFA) - Tokat'ın Turhal ilçesi, çevresel bir krizle karşı karşıya. Kayseri Şeker'e ait Turhal Şeker Fabrikası'nın, fabrika atıklarını doğrudan Yeşilırmak'a boşaltarak ciddi bir çevre kirliliği yarattığı iddiaları gündemde. Bu durum, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun öncülük ettiği "Temiz Köy" projesinin amaçlarına ters düşüyor ve halk arasında büyük bir rahatsızlık yaratıyor.

ÇEVRE TEHLİKESİ ALARMI Turhal ve çevre köylerinde yaşayan vatandaşlar, fabrikanın çevreye ve insan sağlığına zararlı atıklarını Yeşilırmak'a boşalttığını ve bu durumun doğal yaşamı tehdit ettiğini iddia edildi. Bu durum, hem su kaynaklarının kirlenmesine hem de bölge sakinlerinin sağlığını riske atarak geniş çaplı bir endişe yaratıyor.

YEREL HALKIN TEPKİSİ Yerel halk, fabrikanın çevresel etkileri konusunda yetkililerden somut adımlar atılmasını talep ediyor. "Temiz Köy" projesinin hedeflerine aykırı bu durum, köylülerin "Çevre, Yeşil Irmak ve biz insanlar zehirlendikten sonra mı buna dur diyecekler?" şeklindeki sitemli sorularına neden oluyor. Turhal ile Amasya arasındaki bu kirlilik, yerel yönetim ve çevre koruma yetkililerinin dikkatini acilen çekmeyi bekliyor.