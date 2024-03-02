Son Dakika

Turhal'da çevre alarmı: Yeşilırmak'a atık mı bırakılıyor?

GÜNDEM 02.03.2024, 17:02
Turhal'da çevre alarmı: Yeşilırmak'a atık mı bırakılıyor?

Tokat'ın Turhal ilçesinde, Kayseri Şeker'e ait fabrikanın Yeşilırmak'a atık bıraktığı iddia edildi. TOKAT HABER GAZETESİ / TOKAT(İGFA) - Tokat'ın Turhal ilçesi, çevresel bir krizle karşı karşıya. Kayseri Şeker'e ait Turhal Şeker Fabrikası'nın, fabrika atıklarını doğrudan Yeşilırmak'a boşaltarak ciddi bir çevre kirliliği yarattığı iddiaları gündemde. Bu durum, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun öncülük ettiği "Temiz Köy" projesinin amaçlarına ters düşüyor ve halk arasında büyük bir rahatsızlık yaratıyor.

 

ÇEVRE TEHLİKESİ ALARMI Turhal ve çevre köylerinde yaşayan vatandaşlar, fabrikanın çevreye ve insan sağlığına zararlı atıklarını Yeşilırmak'a boşalttığını ve bu durumun doğal yaşamı tehdit ettiğini iddia edildi. Bu durum, hem su kaynaklarının kirlenmesine hem de bölge sakinlerinin sağlığını riske atarak geniş çaplı bir endişe yaratıyor.
  YEREL HALKIN TEPKİSİ Yerel halk, fabrikanın çevresel etkileri konusunda yetkililerden somut adımlar atılmasını talep ediyor. "Temiz Köy" projesinin hedeflerine aykırı bu durum, köylülerin "Çevre, Yeşil Irmak ve biz insanlar zehirlendikten sonra mı buna dur diyecekler?" şeklindeki sitemli sorularına neden oluyor. Turhal ile Amasya arasındaki bu kirlilik, yerel yönetim ve çevre koruma yetkililerinin dikkatini acilen çekmeyi bekliyor.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 72
2. Fenerbahçe 27 70
3. Trabzonspor 27 46
4. Beşiktaş 27 46
5. Kasımpasa 28 40
6. Rizespor 28 39
7. Sivasspor 28 38
8. Başakşehir 27 36
9. Antalyaspor 27 35
10. Kayserispor 28 35
11. Samsunspor 27 33
12. A.Demirspor 27 32
13. Ankaragücü 28 30
14. Alanyaspor 27 30
15. Hatayspor 27 29
16. Karagümrük 27 29
17. Konyaspor 27 28
18. Gaziantep FK 27 28
19. Pendikspor 27 26
20. İstanbulspor 28 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 25 61
2. Göztepe 24 49
3. Kocaelispor 25 45
4. Bodrumspor 25 42
5. Sakaryaspor 24 40
6. Boluspor 24 39
7. Bandırmaspor 24 39
8. Ahlatçı Çorum FK 24 38
9. Gençlerbirliği 24 33
10. Erzurumspor 25 31
11. Keçiörengücü 25 31
12. Ümraniye 25 30
13. Manisa FK 24 28
14. Tuzlaspor 25 24
15. Şanlıurfaspor 24 23
16. Adanaspor 24 23
17. Altay 25 15
18. Giresunspor 24 7
Takımlar O P
1. Liverpool 27 61
2. M.City 26 59
3. Arsenal 26 58
4. Aston Villa 26 52
5. Tottenham 26 48
6. M. United 26 44
7. Newcastle 27 40
8. West Ham United 27 40
9. Brighton 27 39
10. Chelsea 26 38
11. Wolves 27 38
12. Fulham 27 35
13. Crystal Palace 27 29
14. Bournemouth 25 28
15. Everton 27 26
16. Brentford 27 25
17. Nottingham Forest 27 25
18. Luton Town 25 20
19. Burnley 26 13
20. Sheffield United 26 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 65
2. Girona 26 59
3. Barcelona 26 57
4. Atletico Madrid 26 52
5. Athletic Bilbao 26 49
6. Real Betis 26 42
7. Real Sociedad 27 40
8. Las Palmas 26 36
9. Valencia 25 36
10. Getafe 26 34
11. Osasuna 26 33
12. Deportivo Alaves 26 29
13. Villarreal 26 29
14. Sevilla 27 27
15. Rayo Vallecano 27 26
16. Mallorca 26 24
17. Celta Vigo 27 24
18. Cadiz 27 19
19. Granada 25 14
20. Almeria 27 9