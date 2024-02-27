Turgutlu Yarıntı İçme Suyu Terfi Merkezinde bakım çalışması

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesinin birçok mahallesine içme suyu temin eden Yarıntı İçme Suyu Terfi Merkezindeki motopompların bakım onarım ve yenileme çalışmalarına başladı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu iletimini daha da güçlendirme adına il genelindeki içme suyu üretim tesislerinde bulunan motopompların bakım-onarım ve yenileme çalışmasını sürdürüyor. Vatandaşların daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu tüketmelerini sağlamak için yapılan çalışma kapsamında Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, Turgutlu ilçesinin birçok mahallesine içme suyu temin eden Yarıntı İçme Suyu Terfi Merkezindeki motopompların bakım onarım ve yenileme çalışmasına başladı.

“SAĞLIKLI BİR SİSTEM ÜZERİNDEN VATANDAŞLARIMIZA İÇME SUYU ULAŞTIRMA DERDİNDEYİZ”

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, mekanik ömrünü tamamlayan motopompların bakım onarım ve yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Aydınyer, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu tüketmelerini sağlamak için il genelindeki içme suyu üretim tesislerinde bakım-onarım ve yenileme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda, Turgutlu ilçemizin birçok mahallesine içme suyu temin eden Yarıntı İçme Suyu Terfi Merkezindeki motopomplarımızın bakım onarım ve yenileme çalışması tüm hızıyla sürüyor. Bu çalışmamız tesislerdeki teknik donanım arızalarının da önüne geçmek amacıyla yapılıyor. Su kesintisi yaşatmadan sürdürdüğümüz çalışmalarımızın sonucunda vatandaşlarımıza daha sağlıklı içme suyu temin ediyoruz” dedi.