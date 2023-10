TUR 2023'de emniyetten 'pankart' müdahalesi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Fethiye-Marmaris etabı sırasında kıyıların kullanımına dair farkındalık yaratmak amacıyla “Save our beach keep it clean – Kıyılarımızı koru, plaj ve sahillerimizi temiz tut” pankartı açmak isteyen yurttaşlara polis müdahale etti. Arbede sırasında pankart yırtıldı.Gündem Fethiye/ MUĞLA

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun (Tour of Türkiye – TUR 2023) dördüncü gününde Fethiye-Marmaris etabı dün (11 Ekim 2023) gerçekleşti. Sporcular, Fethiye’de Uğur Mumcu Parkı’ndan verilen startla Kargı, Göcek, Dalaman, Ortaca, Dalyan, Köyceğiz, Gökova’dan geçerek Marmaris’e ulaştı.

Fethiye’de yurttaşların kıyılardan ücretsiz yararlanma haklarının engellenmesine yönelik girişimlere karşı mücadele başlatan Kıyılar Halkındır İnsiyatifi’nden yurttaşlar ise bisikletçilerin geçtiği güzergahta kıyı kullanımına yönelik farkındalık yaratmak için hazırladıkları pankartları açmak istedi.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, uluslararası sözleşmeler ve yasalarla korunan haklarını kapsamında Sahil Bandı 3. Etap üzerine bir araya gelen yurttaşlar, sporcuların geçişi sırasında üzerine “Save our beach keep it clean – Kıyılarımızı koru, plaj ve sahillerimizi temiz tut” ve “Kıyılar Halkındır Fethiye İnisiyatifi” yazan pankartları açtı.

Konu ile ilgili Gündem Fethiye’ye bilgi veren Işık Bölükbaşı, polis ekipleri tarafından önce kendilerine bisikletlerin geçişi sırasında yola çıkmamaları şartıyla pankartı açmalarında sorun olmayacağının söylendiğini fakat daha sonra “kaymakamlıktan izin alınmadığı” gerekçesiyle pankartı açmalarının yasak olduğunun söylendiğini anlattı.

Bölükbaşı, bu sırada bölgeden bisikletçiler geçmesi üzerine bir kişinin “Kıyılarımızı koru, plaj ve sahillerimizi temiz tut” yazılı pankartı kaldırdığını ve polis ekiplerinin kendilerine müdahale ettiğini söyledi. Yaşanan arbede sırasında ise pankart yırtıldı.