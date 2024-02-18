Tünel Emekçileri: Erzincan'da iş kazası değil, cinayet var!

Tünel Emekçileri Derneği Başkanı ve Adil Türkiye Partisi (ATP) Bartın İl Başkanı Ümit Demiroğlu, Erzincan İliç’te yaşanan göçüğün iş kazası olmadığını yaşanan olayın bir cinayet ve doğa katliamı olduğunu öne sürdü.BARTIN (İGFA) - Tünel Emekçileri Derneği ve ATP Bartın İl Başkanı Ümit Demiroğlu, Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninde meydana gelen ve 9 işçisinin toprak altında kaldığı göçük ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Erzincan’da göçenin toprak olmadığını işlenmiş bir siyanürlü tozun görüşünü belirten Demiroğlu, “O siyanürün bir gramını içtiğimiz su deposuna atsak bütün köyü yok etme şansımız var. O derece nüfusu bitirme özelliğine sahip. Siyanürlü ve siyah bir toprak normal toprak kayması gibi oluşan bir toprak değil tabi ki ayrı ayrı havuzlarda kapatılarak bu giderilebilirdi. Muhafaza altına alınabilirdi. Buradan aldığımız bilgilere göre otaya bir tabe baraj havuzu gibi havuz oluşturulmuş oraya yığa bildikleri kadar siyanürlü toprak yığılmış en sonunda en ufak bir sarsıntıda, en ufak fazla bir dökümde oradan taşarak kaymaya neden olmuştur." diye konuştu.

YER ALTI MADENLERİNDE MUHAFAZA ALTINA ALINMALI

Siyanürlü toprağın yer altı madenlerinde muhafaza altına alınması gerektiğini ancak bunun büyük bir maliyet oranı olduğu için işverenleri bu maliyetin altına girmediğini ifade eden Demiroğlu, “Ayrıştırılmış siyanürlü toprak yer altı madeni gibi kapalı alan tünel hattı da yapılabilir. Çünkü izolasyon dediğimiz bir durum söz konusu izolasyonlu şekilde biz tünellerde naylon şeklinde izolasyon kullanıyoruz. Bu naylondan su bile geçemezken siyanürün geçme şansı yok” diye konuştu.

Demiroğlu, Erzincan'da bir doğa katliamı ve cinayet yaşandığını olayın iş kazası veya toprak kayması olmadığını da sözlerine ekledi.