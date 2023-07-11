Tünel çalışmalarına Bakan Uraloğlu start verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam etmekte olan ve en önemli demiryolu projelerinden biri olan Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi'nin 'Halkalı-Ispartakule' arası tünel açma törenine katıldı.İSTANBUL (İGFA) - Halkalı-Ispartakule arası tünel açma töreninde konuşan ve projenin önemine değinen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin Asya-Avrupa Demiryolu Koridorunun ilk parçasını oluşturduğunu söyledi.

Bakan Uraloğlu, "Bu demiryolu hattı Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecek ve dostluğumuzu perçinleyecektir. Halkalı Kapıkule Demiryolu Projesi, Asya-Avrupa Demiryolu Koridorunun ilk parçasını oluşturmaktadır. Bu proje, İpek Demiryolu güzergâhının ülkemizden geçen bölümü ile Avrupa bağlantısını oluşturan en önemli halkalarından birini teşkil etmektedir" dedi.

YÜK TAŞIMA 6 SAAT 30 DAKİKADAN 2 SAAT 30DAKİKAYA DÜŞECEK

Bakan Uraloğlu, 153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy, 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule ve 9 km Ispartakule- Halkalı olmak üzere 3 kısım olan hatların tamamlanmasıyla, Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya; yük taşıma süresinin ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 30 dakikaya düşeceğini söyledi.

Mevcut hat kapasitesinin de 4 katına çıkmasının hedeflendiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı ise özellikle Çerkezköy-Kapıkule kesiminde yeni bir güzergahta saatte 200 km hız yapma niteliği ile hattın yük taşıma kapasitesini artırmakla kalmayıp ülkemizin AB ile yüksek standartlı demiryolu ile bağlanmasını sağlayacaktır" dedi.

Bakan Uraloğlu, şu anda yapım aşamasında olan Çerkezköy-Kapıkule demiryoluyla birlikte Kapıkule'nin de Türkiye'yi Avrupa sınırına bağlayan Trans-Avrupa Ulaşım Ağının bir parçası olacağını söyleyerek, Avrupa için Türk üreticilerin üretim ve tedarik zincirinin önemli bir parçası ve vazgeçilmez ticari ortakları olduğunu sözlerine ekledi.

