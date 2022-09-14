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Tunceli Hozat'ta terör örgütüne ait toprağa gömülü malzeme ele geçirildi

GÜNDEM 14.09.2022, 15:08
Tunceli Hozat'ta terör örgütüne ait toprağa gömülü malzeme ele geçirildi

Tunceli'nin Hozat ilçesinde devam eden Eren Abluka-7 Operasyonu kapsamında terör örgütüne ait çok miktarda malzeme ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından nokta istihbaratına dayalı olarak, Hozat ilçesi kırsalında toprağın altına gömülü vaziyette terör örgütüne ait çok sayıda malzeme ele geçrildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonda; 2 adet EYP düzeneği, 80 kg TNT ve plastik patlayıcı, 4 adet elektrikli fünye, 9 adet havan mühimmatı, 5 adet el bombasının ele geçirildiği kaydedildi.

Terörle Mücadele operasyonlarına bölge halkının desteği ile inançlı ve kararlı şekilde devam edeceği kaydedildi.

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