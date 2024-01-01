Tuncel'de 4,2 büyüklüğünde deprem!

AFAD'dan alınan bilgiye göre Tunceli'de saat 16.28'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.ANKARA (İGFA) - AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı 8,7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

https://twitter.com/DepremDairesi/status/1741814959707770946