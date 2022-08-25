'Tuna’dan Orhun'a İpek Yolu Bursa’da

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de start alan ‘Tuna’dan Orhun’a İpek Yolu Rallisi’ Bursa etabı, tarihi belediye binası önünde düzenlenen törenle başladı.BURSA (İGFA) - Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Gül Baba Türbesi’nden start alan Tuna’dan Orhun’a İpek Yolu Rallisi, Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin’in öncülüğünde ‘Tuna Nehri’ni takiben’ sırasıyla Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden Balkanlar etabını tamamlayarak, Türkiye’ye giriş yaptı.

İpek Yolu’nun son durağı olan 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’ya ulaşan ralli ekibi, Bursa startı için tarihi belediye binası önünde buluştu. Yarışmacılar; daha sonra sırasıyla Eskişehir, Ankara, Tokat, Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin’e varacak. İpek yolu rallisi, Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Kazakistan ve Özbekistan’ın geçilmesi ile Kırgızistan’da son bulacak.

Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin ile birlikte rallinin Bursa etabının startını veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türk kültür ve tarihini binlerce yıldır besleyen rotaların tek tek gezileceğini söyledi. Ralli ekibinin 9100 kilometre yol kat edeceğini dile getiren Başkan Aktaş, ralli ekibinin Bursa’da Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri, Abdal Simit Fırını ve Zindan Kapı Müzesi’ni turlayarak, Tuna’dan Orhun’a İpek Yolu Rallisi’nin Bursa etabını tamamlayacağını açıkladı.

Başkan Aktaş, Bursa’nın tanıtım faaliyetleri kapsamında 5-6 Eylül’de Avrupa Parlamentosu için Brüksel’de olacaklarını dile getirdi.

Tuna’dan Orhun’a İpek Yolu Rallisi’nin Bursa etabı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin’e çiçek takdim etmesinin ardından, start bayraklarının dalgalanmasıyla başladı.