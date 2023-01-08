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Tüm ilçelere engelli halk eğitim merkezi

GÜNDEM 08.01.2023, 16:15
Tüm ilçelere engelli halk eğitim merkezi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 81 ilde kurulan Engelli Halk Eğitim Merkezleri'nin 2023 yılında tüm ilçelere yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini kaydetti.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı, 2022 yılında koyduğu hedeflerin tamamını yılsonu gelmeden tamamlarken 2023 yılına ilişkin hedeflerinde çıtayı yükselterek çalışmalara başladı.

Millî Eğitim Bakanlığınca eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi ve kalite odaklı eğitimin kitleselleşmesi, evrenselleşmesi amacıyla başlatılan seferberlik, 2023 yılında tüm hızıyla devam edecek.

18 yaş üzeri engeli olan vatandaşlara sürekli eğitim desteği sağlamak üzere ilk kez engelli halk eğitim merkezleri kurulduğunu; erişimi kolaylaştırmak amacıyla engelli vatandaşların ve ebeveynlerin bu merkezlere ulaşımlarının ücretsiz gerçekleştirildiğini ifade eden Bakan Özer, 81 ilde kurulan merkezlerin 2023 yılında tüm ilçelere yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.

2022 yılında eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarını yüzde 95'in üzerine çıkarmayı hedeflediklerini hatırlatan Bakan Özer, "İlkokul ve ortaokulda okullaşma oranları yüzde 95'in üzerinde olduğu için bu dönemde okul öncesi ve ortaöğretim kademelerine odaklandık. Ortaöğretimde okullaşma oranı yüzde 90'dan yüzde 95,06'ya yükseldi ve böylece tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranları ilk kez yüzde 95'in üzerine çıktı. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda erken uyarı ve takip sistemi sayesinde tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranlarını yüzde 99 ve üzerine çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

ÇIRAK VE KALFA SAYISI 1 MİLYON 500 BİN OLACAK

Mesleki eğitimin güçlendirilmesi kapsamında mesleki eğitim merkezlerinde çırak ve kalfa sayısının 7 kat artışla 1 milyon 200 bine ulaştığını kaydeden Özer, gelecek yıl için bu sayının 1 milyon 500 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

200 MİLYON YARDIMCI KAYNAK ÜCRETSİZ OLARAK DAĞITILACAK

Bakan Özer, eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması kapsamında tüm sınıf seviyelerinde 160 milyon yardımcı kaynağı hazırlayarak öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldığını anımsatan Özer, "2023 yılında 200 milyon yardımcı kaynağı öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıtmayı hedefliyoruz." dedi.

KAPALI BULUNAN TÜM KÖY OKULLARI YENİDEN AÇILACAK

Bakan Özer, aktif olarak kullanılmayan köy okullarını yeniden açarak köy yaşam merkezlerine dönüştürmeye başladıklarını hatırlatarak şunları söyledi: "2 bin 200 köy yaşam merkezi açıldı. Bu binalar ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul ve halk eğitim merkezlerine dönüştürülerek aktif eğitim birimleri olarak kullanılması sağlandı ve bu okullarda farklı kuşakların aynı çatı altında eğitim alması sağlandı. 2023 yılında kullanılmayan tüm köy okullarını köy yaşam merkezine dönüştürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

YAZ OKULU UYGULAMASI DEVAM EDECEK

Yaz Okulu projesi kapsamında resmi okullar bünyesinde bilim, sanat, matematik ve İngilizce olmak üzere ilk kez dört farklı alanda yaz okulu açtıklarını ve bundan yaklaşık 1 milyon öğrencinin ücretsiz olarak yararlandığını anımsatan Özer, 2023 yılında da yaz okulu uygulamasına devam edileceğini ayrıca sömestr tatilinde de öğrencilerin bu eğitimden ücretsiz yararlanabileceklerini kaydetti.

Özer, öğrencilerin madde bağımlılığı başta olmak üzere her türlü bağımlılığa yönelik farkındalıklarını artırmak için tüm eğitim kademelerinde 8 milyon 70 bin öğrenciye, 193 bin öğretmene ve 1 milyon 705 bin veliye olmak üzere yaklaşık 10 milyon kişiye rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti verildiğini belirterek, "2023 yılında bağımlılıkla mücadele kapsamında ayrıntılı bir programı İçişleri Bakanlığımız ile birlikte hazırlayarak pedagojilerine uygun olarak 19.1 milyon öğrenci, 1.2 milyon öğretmen ve 5 milyon velinin bu eğitimlere katılımını sağlayacağız." dedi.

Yardımcı kaynaklara ilave olarak öğrencilerin bireysel öğrenme sürecine destek olmak amacıyla öğrenci ve öğretmenlerin birlikte kullandıkları "Öğrenci/Öğretmen Destek Sistemi" (ÖDS) oluşturulduğunu hatırlatan Özer, şunları söyledi: "Bu platform, öğrencilerin farklı alanlardaki öğrenme eksiklerini belirleyerek bu eksiklikleri giderecek doğru materyallere yönlendirme sağlıyor. Bu nedenle ÖDS'nin içeriği 2023 yılında daha da zenginleştirilecek ve tüm sınıfları kapsayacak şekilde genişleyecek."

5 MİLYON ÖĞRENCİ ÜCRETSİZ YEMEK İMKÂNINDAN FAYDALANACAK

Ağırlıklı olarak taşımalı eğitim kapsamındaki ve pansiyonlarda kalan öğrencilerin yararlandığı ücretsiz yemek desteğinden 2022 yılının başlarında 1,5 milyon öğrencinin yararlandığına dikkati çeken Özer, "Özellikle okul öncesindeki öğrencilerimize öncelik vererek bu sayıyı 1,8 milyona çıkardık. 2023 yılının sonuna kadar okul öncesi tüm öğrencilerimizin ücretsiz yemek desteğinden yararlanmasını sağlayacağız. Böylece ücretsiz yemek desteğinden faydalanan öğrenci sayısını 5 milyonun üzerine çıkartmayı hedefliyoruz." dedi.

TÜM İLÇELERE BİLSEM

Öte yandan Bakan Özer, özel yetenekli öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını desteklemek ve yetenekli öğrencilerin potansiyellerini artırmak amacıyla BİLSEM sayısını 2022 yılında 375'e çıkartıldığını belirerek 2023 yılında ise tüm ilçelerde BİLSEM kurulması ve öğrencilerin erişiminin kolaylaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.

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