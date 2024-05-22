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Tüm Emeklilerin Sendikası Keşan Temsilciği kuruldu

Tüm Emeklilerin Sendikası Keşan Temsilciliği’nin kuruluşu gerçekleştirildi

GÜNDEM 22.05.2024, 17:42
Tüm Emeklilerin Sendikası Keşan Temsilciği kuruldu

Tüm Emeklilerin Sendikası Keşan Temsilciliği’nin kuruluşu gerçekleştirildi.ERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Temsilcilik kurucu üyeleri dün yaptıkları basın toplantısı ile Kaymakamlık Makamı’na verilen dilekçe ile alındı belgesini aldıklarını belirterek sendika ile ilgili bir basın toplantısı yaptı.

Temsilciliğin Kurucu Başkanlığını Ahmet Erkan ve yönetim  kurulu üyeliklerini ; Saliha Kafalı, Alev Kolbaş, Ali Gülmez ve Cemil Semerci yapıyor.

Temsilcilik adına dün Emekli Öğretmenler Toplantı Salonu’nda basın açıklaması yapan Ahmet Erkan şunları söyledi;

“1970’li, 80’li ve 90’lı yıllarda emeklilerin aklına ne sendika ne de örgütlenme geliyordu. Çünkü aldıkları maaşları ile geçimlerini sağlayabiliyor, emekli ikramiyeleri ile ev veya araba alabiliyorlardı.. Ancak 2008 yılında Emeklilik Kanununda yapılan sözde reform ile emeklilerin yaşamları çekilmez duruma getirildi.. 2003 yılında en düşük emekli maaşı asgari ücretten %47 fazla idi. Bu gün gelinen noktada 10 milyon emeklinin KÖK maaşları asgari ücretin yarısına gerilemiş, diğer emekliler de açlık sınırında yaşamaya mahkum edilmiştir.

22 yıldır AK Parti iktidarı tarafından uygulanan politikalar 16 milyon emekliyi açlığa ve sefalete itmiştir. Gelinen noktada biz emeklilerin örgütlenmekten ve örgütlü mücadele etmekten başka çaremiz kalmamıştır. Atalarımız bizlere; “Hak verilmez, alınır” “Bir elin nesi var, iki elin sesi var” düsturunu vermiştir. Bu da örgütlenerek, örgütlü mücadele ile olur. İşte bu anlayış ile ülkemizin dört bir yanında örgütlenmiş ve 25 Mayıs günü İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Eskişehir, Tarsus, Burhaniye ve Fatsa’da “Açlığa ve sefalete hayır! Diyerek.. .” Kitlesel basın açıklamalarını gerçekleştirecek olan, ülkemizin dört bir yanında en yaygın ve kitlesel örgütlülüğe sahip Tüm Emeklilerin Sendikasına bizlerde Keşan’dan katılıyor ve omuz veriyoruz.

Sendika kuruluş evraklarımızı dün ilgili makamlara teslim ettik ve alındımızı aldık.

Ismarlama TUİK rakamları ile 16 milyon emekli açlık sınırının altında maaşlara mahkum edilmeye devam ediliyor. Çarşıda, pazarda, markette ve tüm gıda maddelerinde, elektrik, doğalgaz, ulaşım, haberleşme vb. hizmetlerde yaşanan fahiş zamlar ve enflasyon biz emeklilerin üzerine bir karabasan gibi çökmüş ve hayatımızı zindana çevirmiş durumdadır.

Tüm bu gerçeklikleri görmek istemeyen iktidar bizlerle adeta dalga geçiyor. 10bin lira maaş ile sürünmeye devam edin, halinize şükredin 2026 yılı sonuna kadar sabredin. O zaman enflasyon tek haneli sayıya inecek ve sizler nefes alacaksınız. 2024 Temmuzunda  milyonlarca emekliye ve asgari ücretliye zam yok diyor. Ancak geçiş garantili yolları, köprüleri, hasta garantili şehir hastanelerini, yolcu garantili hava alanlarını işleten yandaşlarına dolar üzerinden ödemelerine ve vergi muafiyetlerine, teşviklerine dokunulmuyor. Saray Saltanatı görmezden geliniyor. İtibardan tasarruf olmaz anlayışına ısrarla devam ediliyor.

 31 Mart seçimleri bir uyarıydı. Bundan sonra tüm emekliler olarak “sarı kart” ile yetinmeyeceğiz. Sıra “kırmızı kartta” dır. Uyarıyoruz!  Asgari taleplerimiz dikkate alınmalıdır.

1 – Emeklilikte maaş bağlanma katsayısı en kısa süre için yeniden düzenlenmelidir.
2 - Memurlara verilmiş olan 8077 tl seyyanen zam Tüm  Emeklilere de verilmelidir.
3 – Temmuz 2024’te en düşük emekli maaşı yeni göreve başlayan memur maaşına eşitlenmelidir.
4 - İntibak yasası derhal çıkarılmalıdır.
5 - Sağlığa erişim ücretsiz olmalıdır.
6 - Toplu sözleşmeli Sendikal hakkımız tanınmalıdır.

Açlığa,Sefalete ve Adaletsizliğe hayır.!  Yaşasın örgütlü mücadelemiz,
Yaşasın Tüm Emeklilerin Sendikası.

Haydi 26 Mayıs Pazar günü CHP tarafından Ankara’da gerçekleştirilecek “Büyük Emekli Mitinginde” gücümüze, güç, sesimize ses olalım.”

Erkan, 25 Mayıs Cumartesi günü akşamı yola çıkılacağını belirterek, 26 Mayıs Pazar günü yapılacak  mitinge katılmak isteyenlerin sendika temsilciliğine başvurmalarını istedi.

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