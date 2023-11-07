TÜM-BEL-SEN Edirne Bedri Kara'ya emanet

Tüm Bel-Sen Edirne Şube 8. Olağan Genel Kurul seçimleri geçtiğimiz Pazar günü Edirne’de gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - TÜM-BEL SEN Edirne Şube Başkanlığı’na Bedri Kara seçildi.

36 üyeden 26 üyenin katıldığı kongrede Bedri Kara’nın başkanlığındaki tek liste ile gidilen seçimler sonucunda Yönetim, Denetim Disiplin ve Büyük Kurultay delegelikleri şu isimlerde oluştu.

Bedri Kara başkanlığındaki şube yönetiminde; Hüseyin Gürsel, Arzu Ergül, Günay Karagül, Raif Uysal, Mehmet Ertürk, Aycan Şaan görev aldı.

Hüseyin Kenar,Adnan Balık, Ercüment Çayır, İbrahim Çankaya ve Erdal Çokal Denetim Kurulu'nu oluştururken; Şube Disiplin Kurulu'na ise; Savaş Serbest, Ercan Arabacı, Mustafa Taş, Ebru Balcı ve Sergen Çıkıkçı seçildi.

Yeni dönemde Genel Merkez Üst Kurul Delegeleri olarak da Hüseyin Gürsel ve Günay Karagül seçilen isimler oldu.