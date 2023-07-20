Tüketicinin güveni azaldı

ÖTV zamları ve dolardaki hızlı yükseliş tüketici güveninin temmuz ayında gerilemesinde etkili oldu. Tüketici güven endeksi 80,1 olduANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, Haziran ayında 85,1 iken Temmuz ayında yüzde 5,9 oranında azalarak 80,1 oldu.