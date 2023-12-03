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Tüketici Hakları'ndan uyarı! Kanmayın!
GÜNDEM 03.12.2023, 09:54
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren Tüketici Hakları Derneği bazı mağazaların indirimli satış aldatmacasına karşı vatandaşları uyardı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Tüketici Hakları Derneği Başkanı Hayrettin Sabırlı, son günlerde bazı mağazaların indirimli satış adı altında sattıkları ürünlerin fiyatlarının indirime girmeden önce daha düşük olduğunu belirterek mağazaların ürünlerine indirim yapmadan önce zam yaptığını savundu.
Vatandaşları mağdur olmamaları için bilinçli olmaya davet eden Başkan Sabırlı, vatandaşların mağazalardan alışveriş yapmadan önce almak istedikleri ürünlerin diğer mağazalardaki fiyatlarla karşılaştırmasını istedi.
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