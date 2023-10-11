Tüketici Hakem Heyetleri önemli roller üstleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni’nde yaptığı konuşmada, 211 noktadaki Tüketici Hakem Heyetleri'nin önemli roller üstlendiğini kaydetti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Şura Salonu'nda düzenlenen 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, bilinçli tüketicileri, resim ve karikatür yarışmasında dereceye giren öğrencileri, özel sektör ve medya kuruluşu temsilcileri ile akademisyenleri tebrik etti.

Ödül törenini her yıl mart ayında yaptıklarını ancak 6 Şubat'taki deprem felaketi sebebiyle birçok etkinlik gibi ödül törenini de ertelediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kez daha depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aziz millete başsağlığı diledi.

"VATANDAŞI SAĞLIKSIZ VE GÜVENSİZ ÜRÜNLERDEN KORUMAK İÇİN ADIMLAR ATTIK"

Tüketici hakkının bir kul hakkı olduğu düsturundan hareketle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Zabıta Tüketici Hakları Amirliği’ni ilk defa kurduklarını ve çok güzel çalışmalar yaptıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'da başlayan bu uygulama bugün birçok belediyemizde Zabıta Tüketici Hakları Birim Amirliği kurulmasına da vesile oldu. Bu tavrımızı, hükûmete geldiğimizde de devam ettirdik. 85 milyon vatandaşımızı sağlıksız ve güvensiz ürünlerden, satıcı ve sağlayıcıların haksız uygulamalarından, aldatıcı vaat ve reklamlarından korumak maksadıyla birçok adım attık. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'u güncel bir bakış açısıyla 2014 yılında tümüyle yenileyerek geliştirdik. Vatandaşlarımızdan gelen şikâyetler ve talepler doğrultusunda bu hukuki çerçeveyi idari düzenlemelerle sürekli güçlendiriyoruz. Bu süreçte teftiş ve kontrol faaliyetlerimizi de artırarak sürdürüyoruz. Bu denetimler içerisinde yıllık hacmi 800 milyar liraya ulaşan ve genel ticaret oranı yüzde 17,7 yükselen elektronik ticaret alanında faaliyet gösteren firmalar da yer alıyor. Burada ne serbest piyasa ekonomisi kurallarından taviz verecek ne de piyasada tekelleşmelerin ortaya çıkmasına göz yumacağız. Özellikle sayı itibarıyla ticaret hayatımızın çoğunluğunu temsil eden esnaf, tüccar, KOBİ'lerimizi agresif ticaret hamleleri karşısında koruyacağız." diye konuştu.

"211 NOKTADAKİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ ÖNEMLİ ROLLER ÜSTLENİYOR"

Reklam Kurulu vasıtasıyla ticari reklam ve haksız ticari uygulamaların denetlendiğini, gerekli idari yaptırımların uygulandığını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye genelinde 211 noktada bulunan Tüketici Hakem Heyetlerimiz de vatandaşlarımızın yaşadığı tüketici sorunlarının çözümü noktasında önemli roller üstleniyor. Sadece 2022 yılında 600 bin tüketicimizin satıcılarla yaşadığı sorunlar, tüketici hakem heyetleri vasıtasıyla kolayca çözüme bağlandı. Böylece yargımızın iş yükü de hafifletilmiş oldu." ifadesini kullandı.

Yerli üretimin korunmasının ve israfın önlenmesinin, üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir diğer konu olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de üretilen malların ve hizmetlerin kullanımı ülke ekonomisine ciddi katkı sağlarken istihdamımızı artırıyor, en can sıkıcı meselemiz olan dışa bağımlılığı azaltıyor. Yerli üretimin önemi, hamdolsun milletimiz tarafından günden güne çok daha iyi anlaşılıyor. Yurt içinde üretilen ürünleri tercih ettiğini belirten tüketicilerin oranı bir yıl içerisinde yaklaşık 7 puan artarak yüzde 69,2'ye yükseldi. Temennimiz, milletimizin yurt içi üretime yönelik teveccühünün daha iyi bir noktaya gelmesidir. Hükûmetimizin, israfın önlenmesine, sıfır atık politikasına ve yurt içi üretimin teşvik edilmesine yönelik hamlelerine hem özel sektörün hem de vatandaşlarımızın dâhil olmasını bekliyoruz."

Türkiye'nin üretmekten ihraç etmekten katma değeri yüksek ürünlerle ticaretini güçlendirmekten başka bir çıkış yolu görünmediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki üç yıl içinde, ihracatımızı 300 milyar dolara, turizm gelirlerimizi 70 milyar doların üstüne, ekonomik büyüklüğümüzü 1,3 trilyon dolara, fert başına millî geliri yaklaşık 15 bin dolara çıkartmayı istiyorsak 85 milyon hep birlikte daha çok çalışacak, daha çok tasarruf edecek, özellikle israfı asgari seviyeye düşüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanlığınca düzenlenen ödül törenine geçilmeden önce, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde kurulan Zabıta Tüketici Bürosu'nun açılış fotoğrafını takdim etti.

Kum sanatı gösterisi ile başlayan 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'nde, Bakan Bolat ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından ödüller sahiplerini buldu.

Etkinlik kapsamında ayrıca "Bilinçli Tüketici", "Yazılı Basın", "Radyo Televizyon Programı", "Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma", "Bilimsel Çalışma" kategorilerinde de ödüller takdim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resim ve karikatür yarışmasında dereceye giren öğrencilere de ödüllerini verdi.