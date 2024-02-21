Tüketici güveni azaldı

TÜİK verilerine göre Ocak ayında 80,4 olan Tüketici Güven Endeksi, yüzde 1,3 oranında azalara 79,3 oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi'ni açıkladı.

TÜİK ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ocak ayında 80,4 iken Şubat ayında %1,3 oranında azalarak 79,3 oldu.

Son verilere göre alt endeksleri ile değişim oranları tabloya şöyle yansıdı.