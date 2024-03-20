Tüketici güveni arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayına ilişkin açıkladığ Tüketici Güven Endeksi, bir önceki aya göre artış göstererek, 79,4'e ulaştı.ANKARA (İGFA) - Tüketici güven endeksi 79,4 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Şubat ayında 79,3 iken Mart ayında yüzde 0,02 oranında artarak 79,4 oldu.