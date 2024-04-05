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Tüketi Heyetleri 'hakem' oldu... 3 yılda 6,3 milyar TL karara bağlandı

Ticaret Bakanlığı, Tüketici Hakem Heyetlerinin son 3 yılda yaklaşık 6,3 Milyar TL tutarındaki başvuruyu karara bağladığını açıkladı Yapılan başvuruların yüzde 53,2’sini perakende sektörü oluşturdu

GÜNDEM 05.04.2024, 12:17
Tüketi Heyetleri 'hakem' oldu... 3 yılda 6,3 milyar TL karara bağlandı

Ticaret Bakanlığı, Tüketici Hakem Heyetlerinin son 3 yılda yaklaşık 6,3 Milyar TL tutarındaki başvuruyu karara bağladığını açıkladı. Yapılan başvuruların yüzde 53,2’sini perakende sektörü oluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Tüketici haklarını korumak ve tüketici memnuniyetini artırmak amacıyla 1995 yılında kurulan Tüketici Hakem Heyetleri (THH); alıcı ve satıcılar arasındaki uyuşmazlıklarda yargı mercilerinin iş yükünü azaltmaya devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre THH, kurulduğu günden bu yana yaklaşık 17 milyon başvuruyu karara bağladı. THH’ye 2021-2023 döneminde farklı hizmet sektörlerinden 1 milyon 901 bin 83 şikâyet başvurusu yapılırken; uyuşmazlığı karara bağlanan başvuruların toplam tutarı 6 milyar 270 milyon 934 bin 655 TL olarak kayıtlara geçti. Karara bağlanan başvuruların yüzde 53,2’sini, 3 milyar 734 milyon 216 bin 143 TL ile perakende sektörü oluşturdu.

Anlaşmazlıklar sebebiyle yapılan şikâyetler; CİMER, AK Parti İletişim Merkezi, e-Devlet, e-posta, yazılı başvuru gibi yöntemlerle THH’ye ulaştırıldı.

E-dönüşümün pazar lideri TÜRKKEP’e göre; Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), şikâyetlerin THH’ye hızlı, güvenilir ve resmi şekilde iletilmesini sağlayan bir yöntem olarak görülüyor. Uyuşmazlık çözümleri için doldurulan başvuru formları, KEP üzerinden THH’ye tek tıkla, kolayca iletilebiliyor.

KEP KULLANIMI, ŞİKÂYETLERDE BAŞVURU SÜRECİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Kayıtlı Elektronik Posta; gönderici ve alıcının kimliklerinin net bir şekilde belli olduğu, iletinin içeriğinde ve zamanında herhangi bir değişikliğin yapılamadığı, taraflar arasındaki uyuşmazlık durumunda hukuki geçerliliğe sahip olan resmi elektronik posta hizmetidir. Yeni nesil dijital dönüşüm teknolojilerinden biri olan KEP, gönderilen iletilerde okunmama, ulaşmama ve spama düşme gibi sorunları tamamen ortadan kaldırarak, şikâyetlerin THH’ye güvenli, hızlı ve resmi bir şekilde ulaşmasını sağlar.

KEP sistemiyle THH’ye yapılan şikâyetlerin gönderici ve alıcı bilgileri, içeriği, zamanı, okunma bilgisi gibi bütün detaylar delil niteliği taşır. Bu bilgiler, resmi Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısı olan TÜRKKEP tarafından 20 yıl süreyle saklanır. Saklanan bilgiler, ihtiyaç olması halinde mahkemede delil olarak kullanılabilir.

“KEP KULLANIMI YAYGINLAŞMAYA DEVAM EDECEK”

KEP sisteminin e-ticaret sektörüne yönelik şikâyetlerde de kullanılabildiğini ifade eden TÜRKKEP Genel Müdürü Olcay Yıldız, son yıllarda alışveriş alışkanlığının online platformlara kaymasıyla tüketicilerin online satıcılara yönelik şikâyetlerinin de artış gösterdiğini belirterek, "Tüketiciler, genellikle ürünün teslim edilmemesi ve para iadelerinin 5-6 aylık bir süreçte gerçekleştiği yönünde ciddi şikâyetlerde bulunuyor. Bu gibi olumsuz deneyimlerin önüne geçebilmek ve tüketiciye güvenli online alışveriş imkânı sunabilmek için KEP kullanımının artması oldukça önemli" diye konuştu.

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