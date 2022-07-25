TÜİK'ten yazılı medya raporu... Tirajlar yüzde 7,2 azaldı

TÜİK, 2021 yılına ait 'Yazılı Medya ve Uluslararası Standart Kitap Numarası İstatistikleri'ni yayımladı. Gazete ve dergi sayısının yüzde 6 oranında azaldığı Türkiye'de, resmi ilan ve reklam bedelleri yüzde 34,7 arttı. 2021 yılında 72 bin 52 kitap yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, '2021 yılı Yazılı Medya ve Uluslararası Standart Kitap Numarası İstatistikleri'ni yayımladı

Gazete ve dergi sayısı, 2021 yılında 2020 yılına göre yüzde 6,0 azalarak 4 bin 460 oldu. Bu yayınların %53,6'sını dergiler oluşturdu

GAZETE VE DERGİLERİN YILLIK TİRAJI %7,2 AZALDI

Gazete ve dergilerin tirajı, 2021 yılında 2020 yılına göre yüzde 7,2 azaldı. Türkiye'de 2021 yılında yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 925 milyon 56 bin 17 olup, bunun yüzde 95,3'ünü gazeteler oluşturdu.

Dergilerin yüzde 21,4'ü aylık yayımlanırken, gazetelerin yüzde 28,2'si haftalık, yüzde 27,2'si haftada iki-altı gün arası, yüzde 19,5'i aylık olarak yayımlandı. Gazetelerin yıllık tirajının yüzde 88,3'ünü günlük, yüzde 7,8'ini haftada iki-altı gün arası, yüzde 2,5'ini haftalık olarak yayımlanan gazeteler oluşturdu.

Dergilerin ,7'si sektörel/mesleki içerikli yayın yaptı.

RESMİ İLAN VE REKLAM BEDELLERİ YÜZDE 34,7 ARTTI

Basın İlan Kurumunun idari kayıtlarından elde edilen bilgilere göre, 2021 yılında ilan sahiplerinin mevzuat hükümleri doğrultusunda gazetelerde yayınlattığı icra, ihale, tebligat ve personel alımı gibi resmi ilanları ile bu kurumların gazete ve dergilerde yayınlattığı resmi reklamlarının toplam bedeli önceki yıla göre yüzde 34,7 artarak 612 milyon 655 bin 609 TL oldu.

2021 YILINDA 72 BİN 52 KİTAP YAYIMLANDI

Yayımlanan materyallerin sayısı 2021 yılında, 2020 yılına göre yüzde 11,1 artarak 87 bin 231 oldu.

Yayıncılar tarafından 2021 yılında; 72 bin 52 kitap, 329 elektronik kitap (DVD, VCD, CD), 13 bin 673 web tabanlı elektronik kitap, 815 konuşan kitap (çevrim içi, kaset, CD, DVD) ve 362 diğer olmak üzere toplam 87 bin 231 materyal için ISBN alındı.

Satılan kitap bandrolü sayısı 2021 yılında, 2020 yılına göre yüzde 1,3 artarak 438 milyon 679 bin 864 adet oldu.

Yayınların yüzde 23,2'si eğitim konusunda gerçekleştirildi.