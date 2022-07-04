TÜİK'ten CHP'li Altay'a 30 bin liralık tazminat

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, TÜİK'in kendisi hakkında 30 bin TL'lik tazminat davası açtığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Altay açıklamasında, "Memurun, emeklinin işçinin hakkını gasp ediyor, çalıyor, hırsızlık yapıyor dedim diye TÜİK bana 30 bin TL tazminat davası açmış. Bu enflasyon gerçek enflasyon değil tekrarlıyorum; emek hırsızısınız, alın terini çalansınız, yalancısınız." dedi.

https://twitter.com/enginaltaychp/status/1543875109659836416

Hatırlanacağı gibi Haziran ayında TBMM’de yaptığı konuşmada TÜİK yetkililerini sert sözlerle eleştirmişti.

Altay, "TÜİK’in etkisiz yetkilileri, yetkisiz etkilileri milletin sofrasından elinizi çekin. Sizin açıkladığınız yanlış rakamlardan sebep, Temmuz ayında millet gerçek enflasyonla bağlantılı bir maaş zam farkı alamayacak. Bu vebaldir, bu ah almaktır. Bu milletin sofrasından ekmek çalmaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden ilan ediyorum. TÜİK milletin sofrasındaki ekmeğe göz dikmiştir. Milletin sofrasındaki ekmeği alenen çalmıştır." ifadelerini kullanmıştı.